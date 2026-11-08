Учасник Kalush Orchestra вперше зняв маску та зізнався, що вже брав учать у "Голосі" 10 років тому

Денис Родін, Штомбер Вомбер / © пресслужба каналу "1+1"

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Учасник Kalush Orchestra Денис Родін, який виступає в масці під сценічним псевдонімом Штомбер Вомбер, повернувся на «Голос країни» через десять років після участі в дитячій версії шоу.

Музикант уже має досвід великих сцен і виступів у складі відомого гурту. Однак тепер він хоче розвиватися як сольний артист, виконувати власні композиції та показати слухачам себе без звичного сценічного образу. За словами Дениса, за час роботи в масці його могли впізнавати за голосом, але не за обличчям.

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Денис Родін, Штомбер Вомбер / © Голос Країни

До проєкту він повернувся не вперше. Десять років тому Родін брав участь у «Голосі. Діти», а згодом став фіналістом національного відбору на дитяче «Євробачення». Тепер артист вирішив знову випробувати себе на тій самій сцені, але вже в дорослому віці.

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Музикант не приховує й амбітних планів на майбутнє. Він мріє привезти в Україну премію «Ґреммі» та намагається щодня писати нові пісні, надихаючись прикладом Елтона Джона.

«А я колись в один день привезу в цю країну “Ґреммі”! Сто відсотків! Я знаю, що можливо це звучить зверхньо. Але повірте, я до цього прагну», — заявив учасник.

Денис Родін / © Голос Країни

На сліпих прослуховуваннях Денис виконав пісню «Дежавю» Артема Пивоварова. Попри це, тренер не розвернув крісло. Натомість Дмитро Монатік запросив артиста до своєї команди.

«Я дуже щасливий, що ви повернулися. Тому що, я думаю, якщо навіть повернулися б усі, я був би вдячний за цю можливість, але все одно би обрав вас, тому що 10 років тому до вас не пішов. І я сьогодні щасливий бути в вашій команді», — сказав Денис Дмитру Монатіку.

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Денис Родін / © Голос Країни

Артем Пивоваров пояснив своє рішення після виступу. За його словами, учасник обрав одну з найлегших у вокальному плані композицій у його репертуарі, тому тренер не зміг почути всього спектра можливостей виконавця.

«В моєму арсеналі є дуже багато пісень, які складні вокально. «Дежавю» — це одна з найлегших пісень. Я її взагалі дуже-дуже легко виконую», — пояснив тренер.

Денис Родін / © Голос Країни

Водночас він наголосив, що не хотів би, аби його рішення сприймали як прояв завищених вимог чи негативну оцінку таланту Дениса. Монатік привітав музиканта з поверненням на проєкт і висловив готовність працювати з ним у своїй команді.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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Нагадаємо, у цьому ж випуску 39-річна "метал-мама" створила рок-гурт і прийшла на "Голос країни-14”.

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