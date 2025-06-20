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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
315
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2 хв

Учасник "Холостячки-2" Хветкевич продає куплений торік будинок в США і назвав причину

Також бізнесмен розсекретив, що приносить йому дохід і скільки він заробляє та витрачає щомісяця.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Андрій Хветкевич

Андрій Хветкевич / © instagram.com/diveeasy

Учасник романтичного реаліті "Холостячка-2" Андрій Хветкевич, який раніше розповів про кризу в шлюбі з чоловіком, продає будинок в США.

Власне житло бізнесмен придбав торік у Техасі. Будинок куплений у кредит, тож Хветкевич щомісяця за нього сплачує 3,5 тисяч доларів. Однак наразі Хветкевич в інтерв'ю Славі Дьоміну говорить, що продає оселю. Річ у тім, що знаменитість разом із чоловіком переїжджає до іншого міста. Там він планує купити новий будинок, тож від старшого позбавляється.

"Ми купили будинок і зараз у нас кредит три з половиною тисячі доларів на місяць. Це на 30 років. Ми насправді зараз виставили на продаж цей будинок, тому що ми купуємо новий в Остіні та переїжджаємо в січні", - розповів бізнесмен.

Андрій Хветкевич / © instagram.com/diveeasy

Андрій Хветкевич / © instagram.com/diveeasy

До речі, Андрій Хветкевич працює в сфері IT. Його щомісячний дохід різний. Він може заробити і п'ять, і десять тисяч доларів. А от для комфортного життя їм із чоловіком вистачає до десяти тисяч доларів.

"Мій бізнес – це реєстрація доменних імен. І в Україні ми реєструємо доменні імена, і зараз запустили компанію в США, яка є основним конкурентом великих компаній. Зараз ця компанія росте, у нас все більше й більше клієнтів. У мене немає фіксованої зарплати. Я можу отримати від бізнесу і 5 тисяч, і 10 тисяч. Ми витрачаємо на життя десь до 10 тисяч доларів", - поділився бізнесмен.

Нагадаємо, раніше Андрій Хветкевич розповів, як його зрадив чоловік. Бізнесмен також поділився, як про це дізнався.

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