Учасник "Холостячки" Андрій Рибак здивував освідченням дружині в Telegram: "Була домовленість"

Учасник першого сезону шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, гуморист Андрій Рибак, відверто поділився історією свого одруження з коханою Аліною.

Гуморист зізнався, що рішення узаконити стосунки з коханою виникли доволі спонтанно. А сталося це незадовго після початку повномасштабного вторгнення. Так, коли пара вже була як два роки разом Аліна запропонувала Андрію побратися щойно вона повернеться з еміграції з-за кордону. Тож у підсумку вони розписалися 2022 року без освідчення у класичному вигляді. Рибак говорить, що все було обговорено просто у месенджері.

"Не було освідчення. Коли почалася війна, то Аліна поїхала за кордон. Я вивіз її за кордон і сказав: коли повернешся, одружимося. Освідчення було Telegram. Навіть не освідчення, це була домовленість. І коли вона повернулася, ми одружилися", — розповів Андрій в коментарі “ENTER ESPORT NEWS”.

Ба більше, комік розкрив, що навіть обручку купив лише через рік після весілля. За його словами, чоловікам простіше, адже їм вистачає однієї обручки, тоді як жінки полюбляють прикраси й на заручини, і на весілля.

"Через рік купив заручне кільце. Я ходжу з одним кільцем за п’ять тисяч гривень на всі випадки життя. А дівчата — на кожному пальці. Бо вони вигадали собі: спочатку заручини, потім ще одна обручка…" — пожартував артист.

