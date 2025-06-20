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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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142
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2 хв

Учасник "Холостячки" Хветкевич розповів про серйозну кризу в шлюбі з чоловіком: "Почали розлучатися"

Андрій Хветкевич пережив доволі складний момент у шлюбі з чоловіком-колумбійцем. Бізнесмен поділився, що їм допомогло врятувати стосунки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Андрій Хветкевич

Андрій Хветкевич / © instagram.com/diveeasy

Учасник романтичного реаліті "Холостячка-2" Андрій Хветкевич відверто розповів про серйозну кризу в шлюбі з чоловіком-колумбійцем Феліпе.

Пара вже понад вісім років перебуває в стосунках, два з яких – у шлюбі. Бізнесмен говорить, що за цей час їм довелося зіштовхнутися з двома серйозними кризами. Перша, ймовірно, була, коли Феліпе зрадив Андрія. Що ж стосується другої – то подружжя її пережило в січні цього року. Ба більше, дійшло до того, що закохані ледь не розлучилися.

Пара все ж таки зберегла стосунки. Андрій Хветкевич в інтерв'ю Славі Дьоміну ділиться, що вони пішли до сімейного психолога і змогли подолати всі негаразди.

Андрій Хветкевич із чоловіком / © instagram.com/diveeasy

Андрій Хветкевич із чоловіком / © instagram.com/diveeasy

"Вже було дві кризи. Цього року в січні у нас було дуже все стрьомно. Ми майже почали розлучатися. Була у нас якась криза серйозна. Ми почали спілкувалися із сімейним психологом і все стабілізувалося, все гаразд зараз", - поділився бізнесмен.

Також Хветкевич розповів про їхні сварки. Зокрема, бізнесмен говорить, що під час конфліктів поводиться стримано, вислуховує Феліпе та ділиться своєю точкою зору. Якщо ж Хветкевич починає емоційно сваритись, то це не йде на користь їхнім стосункам.

"З мого боку потрібно бути більш стриманим, просто вислухати його і розповісти йому свою думку. Якщо я починаю з ним сваритися чи ще щось – це ні до чого доброго не призводить", - додав бізнесмен.

Нагадаємо, нещодавно лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя заговорив про кризи в шлюбі. Співак також неочікувано попросив вибачення в дружини Олені Тополі.

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