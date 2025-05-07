Учасник "Холостячки" Хветкевич у річницю шлюбу показав, яким було його весілля з чоловіком у Мексиці

Андрій Хветкевич із чоловіком / © instagram.com/diveeasy

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Учасник романтичного реаліті "Холостячка-2" Андрій Хветкевич повідомив про важливе свято в його родині.

Бізнесмен разом зі своїм чоловіком святкує річницю весілля. Андрій Хветкевич та його коханий, колумбієць Феліпе, вже два роки живуть в офіційному шлюбі. Тож, бізнесмен привітав обранця з важливою датою в їхньому сімейному житті.

В Instagram-stories Хветкевич опублікував фото з весілля у Мексиці. На знімку бізнесмен та його чоловік позували в однакових костюмах. Ймовірно, саме тієї миті вони давали один одному весільні обітниці, після чого закріпили їх поцілунком. Андрій Хветкевич не був багатослівним. Він лиш коротко підписав фото англійською мовою: "З річницею". До фото бізнесмен додав смайлик із сердечками.

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Весілля Андрія Хветкевича з чоловіком / © instagram.com/diveeasy

Зазначимо, Андрій Хветкевич став відомим після проєкту "Холостячка", де головною героїнею була співачка Злата Огнєвіч. Згодом бізнесмен зізнався, що бісексуал, а 2022 року розсекретив стосунки з колумбійцем Феліпе. 2023-го закохані зіграли розкішне весілля в Мексиці.

Нагадаємо, нещодавно син американського актора Нікола Кейджа учетверте одружився. Музикант Вестон Кейдж показав, яким було його весілля.