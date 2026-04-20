Учасник хору "Гомін" освідчився коханій просто під час виступу в Нью-Йорку

Петро Балушка та Інна Торбич / © instagram.com/hominchoir

Учасник хору «Гомін» Петро Балушка освідчився коханій Інні Торбич просто під час концерту в Нью-Йорку, перетворивши виступ на справжню історію кохання на сцені під оплески залу.

Під час американського туру львівського колективу подія сталася просто перед глядачами. Хор «Гомін» виступав у Нью-Йорку з великою програмою. На сцені лунала пісня «Очі волошкові». У якийсь момент атмосфера концерту різко змінилася, повідомляють на сторінці хору в Instagram. До Петра підійшов колега, аби, імовірно, передати каблучку. Закохані були серед виконавців і не приховували емоцій.

«Чи вийдеш ти за мене заміж?»— сказав Петро, опустившись на одне коліно.

Після цих слів Інна Торбич відповіла коротко і без вагань — «так». У залі одразу вибухнули оплески, а учасники хору підтримали пару вигуками та емоціями. Сцена перетворилася на імпровізоване святкування просто під час концерту.

Після освідчення Петро Балушка подарував коханій великий букет квітів. Пара поцілувалася просто перед глядачами, не приховуючи радості. Шанувальники ще довго аплодували, реагуючи на момент як на фінал романтичного фільму. Учасники колективу також приєдналися до привітань і обіймів.

Зазначимо, хор «Гомін» був заснований у Львові 1988 року. Від 2023 року він входить до Львівського органного залу. Зараз колектив перебуває у великому турі США та Канадою, де заплановано близько двадцяти виступів. Колектив активно популяризує українську хорову музику за кордоном і збирає аншлаги на своїх концертах.

