Учасник нацвідбору на "Євробачення-2026" натякнув на нечесність голосування за 10-го фіналіста

Співак Oks / © instagram.com/okssssssssssssssssssss

Реклама

Учасник нацвідбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачння-2026" Oks натякнув на нечесність голосування за десятого фіналіста.

Вже незабаром відбудеться Національний відбір. Проте є лише дев'ять фіналістів, останнього обирають українці шляхом голосування в "Дії". Наразі найбільші шанси потрапити до фіналу нацвідбору у співака Khayat.

Проте іншого претендента на місце десятого фіналіста обурюють поточні результати голосування, які він не вважає чесними. Йдеться про виконавця Oks. Співак дорікнув, що, мовляв, не всі голосують саме за пісню. Артист наголошує, що нацвідбір – це конкурс композиції, а не "фан-баз" та "незакритих гештальтів".

Реклама

Допис Oks в Threads

"Давайте обирати 10-го учасника нацвідбору за піснею…Я нікого не звинувачую і звичайно не здатен оцінити об'єктивно, але "Євробачення" - це конкурс пісні, а не чиїхось амбіцій, незакритих гештальтів і так далі. Ми маємо обрати пісню, яка є уособленням наших переживань, кожного українця і українки, а не персонажа, який має фан-базу…", - обурився співак.

Зазначимо, Oks не вдавався до конкретики і не говорив, кого саме мав на увазі. Проте неодноразово перемогти на нацвідборі намагався співак Khayat. Це вже його четверта спроба. Також торік артистка Mon Fia намагалась потрапити на конкурс.

Нагадаємо, нещодавно стали відомі назви пісень фіналістів нацвідбору на "Євробачення-2026". До речі, цьогоріч також змінили правила їхнього прослуховування.