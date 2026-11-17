Віталій Загоруйко та Влад Яма / © Колаж ТСН.ua

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Учасник «Танців з зірками» та військовий Віталій Загоруйко розніс хореографа Влада Яму, який під час війни втік з України до США.

Танцівник виїхав за кордон ще у перший день повномасштабного вторгнення. Віталій Загоруйко в інтерв’ю Аліні Доротюк говорить, що насправді обурений такою позицією колеги. За словами хореографа, Влад Яма дійсно чудовий танцівник, а разом із тим в Україні він здобув чималу популярність та авторитет. Віталій Загоруйко переконаний, що під час війни його колега міг би використовувати свою медійність, аби допомагати.

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«Я ставлюся до цієї ситуації Влада негативно. Десь у мені сидить чи то заздрість, чи несправедливість від того, що йому давали можливість. Тут йому давали дійсно великий шлях. Людина, яка отримала за рахунок цього великий дивідент, і щоб цей дивідент потім на користь нашої країни спарцював: аудиторією, позицією, підтримкою, словом. Він це, на жаль, не використав», — висловився танцівник.

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Влад Яма / © instagram.com/vladyama_official

Віталій Загоруйко наголосив, що сам би не вчинив так. За словами танцівника, він навіть й до повномасштабної війни не думав про виїзд. Натомість хореограф хотів створювати український проєкт, про який знали б у світі.

«Я б не менш заслуговував бути на його місці, але думки у мене інакші: я тут, я буду тут. Думок виїжджати навіть до війни не було. Я хотів саме тут створити такий продукт, який буде знати весь світ, і цим прославляти Україну. Цієї думки я залишаюся», — говорить хореограф.

Нагадаємо, сам Віталій Загоруйко зараз служить у лавах ЗСУ. Про свою мобілізацію хореограф оголосив у День Незалежності України.

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