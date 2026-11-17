Віталій Загоруйко та Maruv / © Колаж ТСН.ua

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Учасник «Танців з зірками» та військовий Віталій Загоруйко здивував попередженням від скандальної співачки Maruv перед війною.

Знаменитості були знайомі. Вони зустрілися на проєкті «Танці з зірками» та розговорилися. Пізніше Віталій Загоруйко навіть знявся у кліпі скандальної виконавиці. В інтерв’ю Аліні Доротюк хореограф зізнається, що йому шкода, що Maruv дотримується саме такої позиції — виїхала з України, мовчить про війну та не розриває зв’язки з РФ.

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«Мені дуже шкода насправді. Мені дуже шкода, що Аня зайняла таку позицію. Вона гарна людина, як і її чоловік. Ми спілкувалися. Ми з Maruv познайомились на проєкті „Танці з зірками“, потім розговорилися», — говорить танцівник.

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Віталій Загоруйко в кліпі Maruv / © скриншот з відео

Віталій Загоруйко та Maruv жодним чином не підтримують контакт. Востаннє вони спілкувалися перед початком повномасштабної війни. Віталій Загоруйко пригадує, що виконавиця тоді його попереджала, що щось станеться, та закликала бути уважним. Однак хореографу було не до того.

«Ми спілкувалися перед війною. Вона мені сказала деякі речі: „Віталік, будь уважним, буде щось, будь уважним, щось вирішуй, думай“. Але я настільки був у своєму мистецтві, клопотах, у вірі, що навіть не було думок туди поглиблюватися. Потім вони виїхали, і після того ми жодного разу не спілкувалися», — пригадує танцівник.

Нагадаємо, раніше Віталій Загоруйко розніс хореографа Влада Яму, який під час війни втік з України. Танцівника обурив вчинок колеги.

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