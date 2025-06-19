Учасника "Холостячки" Андрія Хветкевича зрадив чоловік-колумбієць

Андрій Хветкевич / © instagram.com/diveeasy

Реклама

Учасник романтичного реаліті "Холостячка-2" Андрій Хветкевич розповів, як його зрадив чоловік-колумбієць Феліпе.

Пара вже близько восьми років перебуває в стосунках, два з яких – в шлюбі. Однак у взаєминах пари було не все ідеально. Зокрема, коли Андрій та Феліпе перебували у стосунках чотири роки, бізнесмен дізнався про зраду коханого. Сталося це, коли він перебував у відрядженні. Хветкевич побачив це на камерах відеоспостереження.

"У мене була камера вдома, я був у відрядженні. Я побачив на камері щось дивне і почав запитувати, що це таке. Він почав брехати. Якщо б він не брехав, все було б гаразд. Але була брехня, я подумав, що щось тут не так, ми закінчуємося ці стосунки", - розповів бізнесмен в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Реклама

Андрій Хветкевич із чоловіком / © instagram.com/diveeasy

Тоді пара розійшлася. Тим часом Хветкевич вирішив піти на шоу "Холостячка", де головною героїнею була Злата Огнєвіч. За правилами проєкту учасникам заборонено користуватися соцмережами. Коли бізнесмен тривалий час не з'являвся в Мережі, Феліпе почав неабияк хвилюватися, що навіть прилетів до України. Врешті, пара помирилася і дала їхнім стосункам другий шанс.

"Після цього я пішов на "Холостячку". Я подумав, якщо в особистих стосунках все погано, то піду на шоу. Коли я зник з Мережі на час знімань, Феліпе почав панікувати, навіть прилетів до України. Коли знімання закінчилися, ми з ним зустрілися в Україні. Він просив вибачення, і все інше", - пригадав бізнесмен.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Хветкевич та Феліпе відсвяткували другу річницю шлюбу. З нагоди особливої дати бізнесмен показував, яким було їхнє весілля.