Данило Соловйов та Ганна Клименко / © Голос Країни

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У 14 сезоні «Голосу країни» за шанс продовжити боротьбу змагаються не лише нові обличчя, а й учасники, чиї родини вже знайомі глядачам проєкту.

Саме така історія об’єднала Данила Соловйова та Ганну Клименко. Данило — молодший брат фіналіста 12 сезону Сергія Соловйова, а Ганна — донька переможця сьомого сезону Олександра Клименка.

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Данило Соловйов та Ганна Клименко / © Голос Країни

Попри відомі прізвища, обоє прагнуть самостійно заявити про себе та вийти з тіні родичів. У батлі команди Монатіка вони виконали композицію «Що залишим по собі ми тут», автором якої є Філіп Коляденко. Номер виявився не просто вокальним змаганням: його головна думка — про те, що люди залишають після себе, — стала важливою частиною виступу.

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Данило Соловйов та Ганна Клименко / © Голос Країни

Та найбільший сюрприз чекав на учасників після виконання. На сцену запросили самого Філіпа Коляденка, який долучився до них і заспівав разом із дуетом. Його поява перетворила номер на особливий музичний момент, а тренери не приховували захоплення почутим.

Данило Соловйов, Ганна Клименко, Катерина Осадча та Пилип Коляденко / © Голос Країни

Данило Соловйов, Ганна Клименко, Катерина Осадча та Пилип Коляденко / © Голос Країни

Монатік говорив про важливість послання композиції — залишати після себе любов, а не ненависть. Він також згадав участь Філіпа в Артобороні 2023 року в Сумах. Наталія Могилевська, своєю чергою, розповіла, що знала артиста ще маленьким.

Данило Соловйов, Ганна Клименко, Катерина Осадча та Пилип Коляденко / © Голос Країни

Зрештою Монатік вирішив не розділяти дует і залишив у команді обох учасників. Це був перший випадок у випуску, коли тренер після батлу дав шанс одразу двом вокалістам.

Данило Соловйов та Ганна Клименко / © Голос Країни

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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Нагадаємо, минулого тижня відбувся 5 епізод «Голосу країни-14». Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, яким він був.

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