Учасниці "Голосу країни-14" просто на сцені освідчився чоловік

На "Голосі країни-14" заручилась пара / © Голос Країни

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Передостанньою на сцені 14-го сезону «Голосу країни» виступила Анастасія Бугаєнко, яка отримала дещо більше, аніж просто місце на проєкті.

Вокалістка заспівала для зіркових тренерів хіт KALUSH та Tember Blanche — «Калуські вечорниці». Анастасії вдалося підкорити своїм співом тренерку Тіну Кароль. Наставниця зізналась, що особливо її здивував реп у виконанні співачки. Мовляв, вокал продемонструвати можуть всі, а от зачитати — не кожному під силу.

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Анастасія Бугаєнко не лише пройшла далі, а здійснилась й ще одна її важлива мрія. Річ у тім, що у вокалістки є сім’я — маленький синочок та чоловік, який не квапився її кликати заміж. Хоча сама Анастасія неабияк зачекалась на його освідчення.

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«Я мріяла про весілля, але дитина дуже швидко з’явилась. З дитиною яка романтика! Він каже: „Чого я тобі не освідчуюся, бо я хочу, щоб це було гарно“. Дитині вже три роки! Юро, де моя каблучка?» — говорить вокалістка.

І от, Юрій таки почув кохану. Він освідчився їй просто на сцені «Голосу». Він вийшов разом із сином із-за лаштунків. Тим часом тренерка Тіна Кароль відволікала вокалістку, а потім забрала до себе дитину. Коханий Анастасії з чималим букетом троянд дістав каблучку, став на одне коліно та освідчився. Звичайно ж, учасниця проєкту відповіла згодою.

Анастасія Бугаєнко заручилась на «Голосі країни-14» / © Голос Країни

«Хотілось для особливої жінки якусь особливу подію зробити. Гадаю, що саме зараз цей особливий день буде для неї. Сонечко, я тебе дуже кохаю. Ти неймовірна жінка, ти зробила мене найщасливішим в цьому світі. Я хочу пройти цей шлях лише з тобою. Я тебе кохаю!» — освідчився коханий Анастасії.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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Нагадаємо, на «Голос країни-14» прийшла донька переможця проєкту, священника Олександра Клименка. Дівчині вдалося розвернути одразу чотири тренерських крісла.

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