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- Гламур
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Учасниці "Голосу країни-14" просто на сцені освідчився чоловік
Зіркові тренери допомогли парі заручитися.
Передостанньою на сцені 14-го сезону «Голосу країни» виступила Анастасія Бугаєнко, яка отримала дещо більше, аніж просто місце на проєкті.
Вокалістка заспівала для зіркових тренерів хіт KALUSH та Tember Blanche — «Калуські вечорниці». Анастасії вдалося підкорити своїм співом тренерку Тіну Кароль. Наставниця зізналась, що особливо її здивував реп у виконанні співачки. Мовляв, вокал продемонструвати можуть всі, а от зачитати — не кожному під силу.
Анастасія Бугаєнко не лише пройшла далі, а здійснилась й ще одна її важлива мрія. Річ у тім, що у вокалістки є сім’я — маленький синочок та чоловік, який не квапився її кликати заміж. Хоча сама Анастасія неабияк зачекалась на його освідчення.
«Я мріяла про весілля, але дитина дуже швидко з’явилась. З дитиною яка романтика! Він каже: „Чого я тобі не освідчуюся, бо я хочу, щоб це було гарно“. Дитині вже три роки! Юро, де моя каблучка?» — говорить вокалістка.
І от, Юрій таки почув кохану. Він освідчився їй просто на сцені «Голосу». Він вийшов разом із сином із-за лаштунків. Тим часом тренерка Тіна Кароль відволікала вокалістку, а потім забрала до себе дитину. Коханий Анастасії з чималим букетом троянд дістав каблучку, став на одне коліно та освідчився. Звичайно ж, учасниця проєкту відповіла згодою.
«Хотілось для особливої жінки якусь особливу подію зробити. Гадаю, що саме зараз цей особливий день буде для неї. Сонечко, я тебе дуже кохаю. Ти неймовірна жінка, ти зробила мене найщасливішим в цьому світі. Я хочу пройти цей шлях лише з тобою. Я тебе кохаю!» — освідчився коханий Анастасії.
Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».
Нагадаємо, на «Голос країни-14» прийшла донька переможця проєкту, священника Олександра Клименка. Дівчині вдалося розвернути одразу чотири тренерських крісла.