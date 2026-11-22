Альона Компанієць / © Голос Країни

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Настала черга показати свої вокальні вміння для учасниці «Голосу країни-14» Альони Компанієць.

Дівчині 26 років. Вона працює директоркою селищного Будинку культури. Вокалістка встигла відкрити студію звукозапису та знаходить таланти серед місцевих жителів. Та цього разу настала черга Альоні показати, що ж вона вміє.

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На сцені «Голосу країни» Компанієць виконала тужливу українську народну пісню «Пливе кача по Тисині», яка стала реквіємом пам’яті загиблих героїв України. Учасниця проєту співала а капела та не залишила тренерів байдужими, а особливо Наталію Могилевську, яка розвернула своє крісло.

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Альона Компанієць / © Голос Країни

«Я повернулась, бо неможливо було не підтримати всіх нас, всю Україну твоєю душею. Ти заспівала ідеально! Я тобі дуже за це вдячна!» — говорить тренерка.

Свою думку про виступ учасниці висловила й Тіна Кароль. Тренерка говорить, що в Альони дійсно рідкісний голос. Також наставниця подякувала їй за вибір композиції та ті емоції, які вона подарувала.

«У вашому голосі є масштаб. Це велика рідкість! Ви сьогодні змогли стати провідником цих всіх змістів. Такі стани душі — вони необхідні кожному з нас. Дякую вам за те, що вилікували, відпустили від серця, загоїли рану», — прокоментувала тренерка.

Дивіться «Голос країни-14» щонеділі о 21:00 на телеканалі «1+1 Україна».

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Нагадаємо, раніше тренери «Голосу країни-14» згадали, ким працювали до того, як стали популярними. Наприклад, Наталія Могилевська співала в ресторані, а в Артема Пивоварова були зміни в реанімації.

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