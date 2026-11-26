Сімбочка та Kalush Orchestra

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Відома українська блогерка Сімбочка покинула гурт Kalush Orchestra і назвала справжню причину.

Зірка Мережі стала учасницею колективу влітку 2025 року. Сімбочка в інтерв’ю Василю Тимошенку говорить, що доєдналась до гурту випадково. Вона перетнулась із колективом на одному з заходів. Соліст Kalush Orchestra Олег Псюк запросив її виступити на сцені, після чого запропонував стати учасницею.

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Сімбочка погодилась і вирушила разом із музикантами в тур. Щоправда, блогерка виконувала роль не вокалістки, а більше піарниці. Зірка Мережі привертала увагу аудиторії, за рахунок чого в гурту збільшувались продажі квитків.

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«Запросили (в гурт — прим. ред.). У нас був спільний концерт, там виступав Kalush на цьому заході. Мені Псюк запропонував станцювати з Килимом. Я станцювала, Килим мене поцілував. Після цього каже: „Як мені виступати на сцені?“. Мені прикольно. Він запропонував із ними поїхати в тур. Я погодилась», — говорить блогерка.

Сімбочка та Kalush Orchestra / © instagram.com/kalush.official

Однак через рік Сімбочка покинула колектив. Річ у тім, що вони працювали на умовах бартеру. Блогерка не отримувала гонорарів. Тож, вона ухвалила рішення піти, оскільки це їй не приносило коштів та розвитку як такого. Щоправда, Сімбочка зізналась, що Олег Псюк досі кличе її поїхати з ними тур, однак він із розумінням ставиться, якщо блогерка відмовиться.

«Це не приносило якихось коштів. Це забирало в мене 100% часу. Я розумію, що мені треба працювати та розвиватися. Мені не платили. У нас все було якось зі взаємодопомогою. Зараз Олег пише, намагається домовитися, аби я все ж таки виступала. Я була піарницею. Я не співаю, у мене немає вокальних даних. Я була блогеркою. Їм це давало плюс у продажах», — пояснила блогерка.

Нагадаємо, нещодавно Сімбочка розсекретила, що закрутила новий роман. Блогерка розкрила подробиці з особистого життя.

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