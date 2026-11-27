Марина Голд / © instagram.com/m.domanetska

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Учасниця романтичного реаліті-шоу «Холостяк-12», де головним героєм був Алекс Топольський, Марина Голд вдруге стане мамою.

Радісну новину блогерка оголосила в Instagram. Лише у жовтні минулого року Марина Голд народила первістку — доньку Мішель. А це ж зірка «Холостяка» вагітна знову. Блогерка зізнається, що завжди мріяла про велику родину. Після появи доньки на світ Марина Голд зрозуміла, яке ж це щастя бути мамою і що вона може зі всім впоратися. Тож, врешті, блогерка наважилась на другу дитину.

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«Тепер ви знаєте! Ми наважились на другу дитинку! Хто знає мене добре, той знає, що родина для мене на першому місці, це те, що робить мене щасливою. Тому я завжди хотіла як мінімум двох діточок. І як класно, що перша дитинка показала нам, що ми впораємось і це таке щастя», — поділилась блогерка.

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Марина Голд із чоловіком / © instagram.com/m.domanetska

Марина Голд не говорить, який у неї термін вагітності. Проте в учасниці романтичного реаліті вже видніється округлий животик. Також блогерка говорить, що розуміє, наскільки буде складно давати раду двом дітям з маленькою різницею у віці. Проте поруч із Мариною Голд є її чоловік, який підтримує та допомагає.

«Велика сімʼя — це труд, мати гарний дохід — це труд, все потребує часу і сил. Та інвестувати в дітей ми вирішили одним махом. І грати дітки будуть разом, якщо різниця невелика. Тому буду з радістю ділитись своїм мамським життям далі», — зізналась блогерка.

Марина Голд із чоловіком / © instagram.com/m.domanetska

Зазначимо, Марина Голд разом із чоловіком, за якого вийшла заміж навесні 2025 року, проживає в США. Торік у жовтні у пари народилась первістка. А це ж закохані очікують появи на світ другої дитини.

Нагадаємо, переможниця «Холостяка-12» Катерина Лозовицька зараз теж вагітна. Нещодавно модель розсекретила стать дитини та зізналась, коли народжуватиме.

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