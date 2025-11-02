Учасниця "Холостяка-12" народила первістка і показала перші фото маляти

Марина Голд / © instagram.com/marynagold1

Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-12", де головним героєм був Алекс Топольський, Марина Голд вперше стала мамою.

Про це блогерка повідомила у своєму Instagram. Марина Голд народила донечку. Дівчинка з'явилась на світ ще 24 жовтня, однак лише зараз блогерка разом зі своїм чоловіком це оголосила.

Марина Голд із чоловіком та донькою / © instagram.com/marynagold1

Також колишня учасниця "Холостяка" встигла й показати перші фото маляти. Вона опублікувала знімки, що були зроблені в пологовому. До слова, Марина народжувала в Сакраменто, штат Каліфорнія, США. Судячи зі знімків, у блогерки були партнерські пологи, тож весь час поруч із нею був чоловік, який її підтримував.

"24.10.2025 наша мрія здійснилась", - поділилась блогерка.

Марина Голд із чоловіком та донькою / © instagram.com/marynagold1

До речі, колишні учасниці "Холостяка" підтримали Марину Голд. Теплі слова з привітаннями у коментарях написали Катерина Лозовицька, Вікторія Варлей та Олександра Шульгіна.

Марина Голд із чоловіком та донькою / © instagram.com/marynagold1

Зазначимо, цьогоріч в особистому житті Марини Голд сталися кардинальні зміни. Блогерка у квітні вийшла заміж, у травні повідомила про вагітність, а вже у жовтні народила донечку.

