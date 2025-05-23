ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
2257
Час на прочитання
1 хв

Учасниця "Холостяка-12" оголосила про вагітність і показала свій помітно округлий животик

Марина Голд цього року вперше стане мамою.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Марина Голд з чоловіком

Марина Голд з чоловіком / © instagram.com/marynagold1

Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-12", де головним героєм був Алекс Топольський, Марина Голд з чоловіком повідомила про вагітність.

Радісною новиною блогерка поділилася в Instagram. Вона зняла кумедні кадри зі своїм чоловіком, з яким зіграла весілля у квітні цього року. В об'єктиві вони спочатку постають з келихом вина та загадково дивляться прямо, а потім обидва повертаються одне до одного й змінюють келихи на дитячі пляшечки. Й тим часом у Голд у чорній обтислій сукні видніється помітно округлий животик.

Марина Голд з чоловіком / © instagram.com/marynagold1

Марина Голд з чоловіком / © instagram.com/marynagold1

Марина Голд з чоловіком / © instagram.com/marynagold1

Марина Голд з чоловіком / © instagram.com/marynagold1

"Скоро народиться дитина", - підписала милі кадри зірка "Холостяка".

У коментарях підписники та друзі Марини вже привітали її родину та розділили щастя.

  • Вау! Аж мурашки побігли!

  • Які гарні новини. Аж не віриться

  • Вітаю! Яке щастя! Ви чудові

  • Я вже так чекаю на цього маленького пупсика. Вітаю вас, мої любі

Зазначимо, наприкінці лютого коханий Марини Голд освідчився їй після п'яти місяців стосунків. Вже у квітні пара зіграла весілля на мальовничому узбережжі в США, де блогерка й проживає з чоловіком.

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Лілія Подкопаєва показалася на особливому святі 17-річної доньки у США та похвалилася її досягненнями.

Дата публікації
Кількість переглядів
2257
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie