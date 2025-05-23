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- Гламур
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Учасниця "Холостяка-12" оголосила про вагітність і показала свій помітно округлий животик
Марина Голд цього року вперше стане мамою.
Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-12", де головним героєм був Алекс Топольський, Марина Голд з чоловіком повідомила про вагітність.
Радісною новиною блогерка поділилася в Instagram. Вона зняла кумедні кадри зі своїм чоловіком, з яким зіграла весілля у квітні цього року. В об'єктиві вони спочатку постають з келихом вина та загадково дивляться прямо, а потім обидва повертаються одне до одного й змінюють келихи на дитячі пляшечки. Й тим часом у Голд у чорній обтислій сукні видніється помітно округлий животик.
"Скоро народиться дитина", - підписала милі кадри зірка "Холостяка".
У коментарях підписники та друзі Марини вже привітали її родину та розділили щастя.
Вау! Аж мурашки побігли!
Які гарні новини. Аж не віриться
Вітаю! Яке щастя! Ви чудові
Я вже так чекаю на цього маленького пупсика. Вітаю вас, мої любі
Зазначимо, наприкінці лютого коханий Марини Голд освідчився їй після п'яти місяців стосунків. Вже у квітні пара зіграла весілля на мальовничому узбережжі в США, де блогерка й проживає з чоловіком.
Нагадаємо, нещодавно спортсменка Лілія Подкопаєва показалася на особливому святі 17-річної доньки у США та похвалилася її досягненнями.