Учасниця "Холостяка-12" оголосила про вагітність і показала свій помітно округлий животик

Марина Голд з чоловіком / © instagram.com/marynagold1

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Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-12", де головним героєм був Алекс Топольський, Марина Голд з чоловіком повідомила про вагітність.

Радісною новиною блогерка поділилася в Instagram. Вона зняла кумедні кадри зі своїм чоловіком, з яким зіграла весілля у квітні цього року. В об'єктиві вони спочатку постають з келихом вина та загадково дивляться прямо, а потім обидва повертаються одне до одного й змінюють келихи на дитячі пляшечки. Й тим часом у Голд у чорній обтислій сукні видніється помітно округлий животик.

Марина Голд з чоловіком / © instagram.com/marynagold1

Марина Голд з чоловіком / © instagram.com/marynagold1

"Скоро народиться дитина", - підписала милі кадри зірка "Холостяка".

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У коментарях підписники та друзі Марини вже привітали її родину та розділили щастя.

Вау! Аж мурашки побігли!

Які гарні новини. Аж не віриться

Вітаю! Яке щастя! Ви чудові

Я вже так чекаю на цього маленького пупсика. Вітаю вас, мої любі

Зазначимо, наприкінці лютого коханий Марини Голд освідчився їй після п'яти місяців стосунків. Вже у квітні пара зіграла весілля на мальовничому узбережжі в США, де блогерка й проживає з чоловіком.

Нагадаємо, нещодавно спортсменка Лілія Подкопаєва показалася на особливому святі 17-річної доньки у США та похвалилася її досягненнями.