Учасниця "Холостяка-12" Саша Погорєлова вийшла заміж і показала, яким було її весілля

Саша Погорєлова вийшла заміж / © instagram.com/oleksandra_pogorelova

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Учасниця романтичного реаліті "Холостяк-12", де головним героєм був Алекс Топольський, бізнусвумен Саша Погорєлова вийшла заміж.

Радісною новиною Погорєлова поділилася у своєму Instagram. Пара уклала шлюб у Києві в документ-сервісі "Готово". Сталося це у символічну дату, а саме 25.05.2025. На весілля бізнесвумен одягнула довгу мереживну сукню, яка була прозорою і зовсім не приховувала її струнку фігуру. Образ Погорєлова доповнила білим піджаком та босоніжками та шпильці. Тим часом наречений Саші, обличчя якого вона ретельно приховує, обрав чорні штани та білу сорочку.

Саша Погорєлова вийшла заміж / © instagram.com/oleksandra_pogorelova

З нагоди весілля закохані не стали влаштовувати гучних святкувань. Пара провела особливий день в колі найближчих та найрідніших. Святкували закохані в ресторані, однак подвір'я, де влаштовували фотосети, теж було прикрашено. Головний атрибут – весільна арка – теж була на місці.

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Саша Погорєлова вийшла заміж / © instagram.com/oleksandra_pogorelova

Саша Погорєлова вийшла заміж / © instagram.com/oleksandra_pogorelova

Зазначимо, Саша Погорєлова стала відомою завдяки проєкту "Холостяк", де вона боролася за серце Алекса Топольського. Дівчина увійшла до четвірки фіналісток, але далі покинула шоу. Свого обранця вона ретельно приховує. Відомо, що вони познайомилися завдяки соціальним мережам. У грудні 2024 року обранець освідчився їй.

Саша Погорєлова вийшла заміж / © instagram.com/oleksandra_pogorelova

Нагадаємо, нещодавно інтерв'юерка Аліна Доротюк оголосила, що виходить заміж. Ведуча також розсекретила, як незвичайно познайомилася з коханим та як він їй освідчився.