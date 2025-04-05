Учасниця "Холостяка-12" зіграла весілля за кордоном і показала перші кадри з церемонії

Марина Голд з чоловіком

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Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12", де головним героєм був Алекс Топольський, Марина Голд офіційно узаконила стосунки з нареченим.

Наприкінці лютого косметологиня ділилася, що її обранець освідчився після п'яти місяців стосунків. Закохані з весіллям вирішили не затягувати, тому організували його на початку квітня. Для проведення церемонії молодята обрали мальовничу локацію на узбережжі, яку прикрасили живими квітами та пелюстками. Свято Марина організувала в Каліфорнії, США, де вже тривалий час проживає.

Дата публікації 11:39, 05.04.25 Кількість переглядів 4 Колишня учасниця "Холостяка" Марина Голд вийшла заміж у США

На кадрах майже непомітно гостей. Тому, ймовірно, молодята відсвяткували особливу подію в житті лише наодинці. До слова, Марина для весілля обрала довгу обтислу білу сукню та фату, а її наречений – класичний чорний костюм. На заході сонця після омріяних “так” у присутності церемоніймейстру пара офіційно набула статусу подружжя. Відповідними кадрами Голд поділилася у фотоблогу.

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Під час церемонії молодята виголосили один одному свої обітниці та не приховували своїх емоцій. Зокрема, косметологиня не могла стримати сліз. У своєму чуттвому дописі Марина привідкрила таємницю загадкового коханого й зізналася, що взяла його прізвище – Доманецький.

"Сім'я Доманецьких. 04.04.2025. І ось я у веляні і білій сукні, стою в Малібу на тлі неймовірного заходу сонця. Перед тобою, моя рідна душа. Я тебе так чекала. Сльози проступають на очах. Тепер ми сім'я! Ми так мріяли про це", - написала Голд.

Нагадаємо, нещодавно репер Емінем також набув новий статус. Його донька народила йому першого онука та показала малюка.