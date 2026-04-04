Учасниця "Холостяка-13" оголосила про розрив із коханим через рік стосунків: Решетнік дав пораду

Анастасія Анісімова та її колишній хлопець Єгор

Реклама

Учасниця шоу «Холостяк-13», де головним героєм був ветеран Олександр Терен, блогерка Анастасія Анісімова розійшлася з бойфрендом.

Як відомо, зірка на початку минулого року після знімань у шоу розсекретила, що її серце завоював член знімальної команди Єгор. Відтоді закохані публічно ділилися романтичним контентом і знімали гумористичні відео для блогу. Та днями Анастасія заявила, що її шляхи з колишнім обранцем розійшлися.

Наразі блогерка знову у статусі холостячки. Про зміни в особистому житті вона повідомила в Instagram, ледь стримуючи сльози. Анісімова не стала вдаватися у конкретні причини, але зазначила, що спроби врятувати кохання тривали пів року. І для уникнення чуток запевнила, що ніхто не зраджував.

Реклама

Анастасія Анісімова / © instagram.com/nastyaanisimova_

«Ми з Єгором розійшлися. Ми та сама пара, яка прогриміла на пост-шоу „Холостяк“ півтора роки тому. Стосунки були гарними, ми були щасливі, спілкувалися й мріяли про весілля, стали одним цілим як рідні. Однак, виявилося, наш світ був крихкий. Мушу вас запевнити, що зрад не було. Ці пів року відчувалися, як намагання зберегти кохання, але повне небажання щось змінювати. Але я точно знаю, що він мене кохав. Зараз я розумію, що це точно правильне рішення. Буду рухатися далі», — поділилася блогерка.

Коментарі під дописом почали рясніти підтримкою та порадами від одружених. Навіть телеведучий Григорій Решетнік написав, що йому прикро й порадив колишній парі переглянути свої стосунки: «Не хочу в це вірити. Така класна пара. Подумайте ще хорошенько».

Нагадаємо, нещодавно Олександр Терен також повідомив про розставання зі своєю коханою. Пара зустрічалася протягом декількох місяців і робила публічні появи.