Учасниця "Холостяка-13" виходить заміж: бойфренд із розмахом освідчився їй

Тетяна Мелехова виходить заміж / © instagram.com/melehova_toys

Учасниця романтичного шоу "Холостяк-13", де головним героєм був ветеран війни Олександр Будько, Тетяна Мелехова виходить заміж.

Про це вона оголосила у своєму Instagram. Бойфренд освідчився Тетяні ще 22 вересня. Сталося це в Одесі під час їхнього побачення на даху, з якого відкривалась панорама на Одеський театр опери та балету та Чорне море. Коханий Мелехової відповідально поставився до освідчення. Зокрема, дах був прикрашений запаленими свічками та столиком для двох із романтичною вечерею. Коли Тетяна відповіла чоловікові так, довкола засяяли феєрверки.

"Мільярди разів "так" лише тобі одному", - підписала кадри Тетяна.

Щоправда, свого обранця колишня учасниця "Холостяка" приховує. Утім, Мелехова натякнула, що знайшла кохання не без допомогли проєкту: "Рік тому зі мною стався "Холостяк". І він таки дав мені те, за чим я прийшла на проєкт, - кохання".

Зазначимо, Тетяна Мелехова брала участь у "Холостяку", де боролась за серце Олександра "Терена" Будька. Хоч вона й отримала від ветерана троянду першого враження, але покинула проєкт однією з перших.

