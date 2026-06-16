Учасниця "Холостяка-14" розлучилась із чоловіком-футболістом, заради якого пішла з проєкту

Діана Зотова / © instagram.com/di__zotova

Реклама

Учасниця романтичного реаліті «Холостяк-14», модель Діана Зотова розлучилась із футболістом Миколою Кухаревичем.

Про це вона оголосила у своєму Instagram. Як виявилося, стосунки пари, що тривали три роки, завершились пів року тому. Однак лише зараз модель наважилась про це розповісти публічно. Діана Зотова говорить, що взагалі не планувала виносити на загал подробиці особистого життя, однак втомилась отримувати безліч запитань, що стосувались її стосунків. Тож, таким чином вона поставила остаточну крапку.

«Минуло пів року, і я все ж наважилася сказати правду про те, що не склалося. Ця історія тривала три роки. Але шлюб завершився, так і не встигнувши початися», — зізналась модель.

Реклама

Діана Зотова та Микола Кухаревич розлучились / © instagram.com/di__zotova

У подробиці розриву Діана Зотова вдаватися не стала. Проте модель натякнула, що була нещасливою в цих стосунках. Тож, прийнявши рішення розлучитися, вона обрала себе.

«У якийсь момент ти просто розумієш: люди не змінюються. Але змінитися можеш ти сама, переставши приймати те, що тебе руйнує. Маленька порада: ніколи не беріть на себе відповідальність, якщо не впевнені, що готові нести її до кінця. Я більше не дозволю нікому себе руйнувати. Відтепер я дозволяю собі лише бути щасливою, незважаючи ні на що», — підсумувала модель.

Діана Зотова / © instagram.com/di__zotova

Зазначимо, Діана Зотова стала відомою після участі в проєкті «Холостяк», де головним героєм був актор Тарас Цимбалюк. Модель сама покинула шоу, оскільки зрозуміла, що кохає футболіста, про що вона розповіла артистові. Тож, Тарас Цимбалюк відпустив Діану додому.

Нагадаємо, нещодавно акторка Вікторія Білан оголосила, що офіційно розлучилась із чоловіком Володимиром Ращуком. Пара розірвала шлюб через суд, на якому артист так і не з’явився.

Реклама

Новини партнерів