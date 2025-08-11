Учасниця "Холостяка" показалася в синцях і ранах та шокувала, що її намагалися зґвалтувати в Одесі

Олександра Миколюк / © instagram.com/manchkina5

Реклама

Учасниця проєкту "Холостяк-11" Олександра Миколюк показалася в ранах та синцях і шокувала, як її намагалися зґвалтувати.

Інцидент стався в Одесі, де проживає дівчина. Олександра опівдні вигулювала свого собаку. Коли вона поверталася додому, то зіткнулася з чоловіком. Оскільки прохід був вузьким, то Миколюк його пропустила та хотіла рушити далі. Однак чоловік зупинився просто за спиною дівчини та почав їй нашіптувати на вухо неприємні речі, що просто налякали Олександру.

Олександра Миколюк / © instagram.com/manchkina5

"Близько 12:00 я гуляла у парку біля дому зі своїм собакою. Рушила вниз по схилу, який вів до дому. Дорога вузька, я вирішила пропустити чоловіка, який йшов навпроти. Він пройшов і став за моєю спиною. Я розмовляла з другом телефоном. Раптом просто за моєю спиною почулося дихання та голос: "Я тебе зараз ви**у, моя красуне кохана", - пригадала Олександра.

Реклама

На цьому чоловік не зупинився. Він зняв штани та почав мастурбувати. Миколюк зізнається, що тієї миті взагалі не знала, що робити. Вона за інерцією повернула телефон та вдала, що знімає чоловіка на відео, аби налякати його. Тим часом нападник почав погрожувати зґвалтуванням та вбивством.

Олександра Миколюк / © instagram.com/manchkina5

"Я повернулася та, побачивши, що цей покидьок зняв штани та почав мастурбувати, направила телефон на нього. Він відвернувся, а я сказала: "Щоб я тебе тут більше не бачила! Забирайся!". Тієї ж хвилини він почав бігти на мене зі словами: "Ну все, с*ка, я тебе зараз ви**у та вб'ю!" – говорить Олександра.

Олександра Миколюк / © instagram.com/manchkina5

Миколюк одразу ж почала тікати. Коли дівчина бігла, то спотикнулася та покотилася зі схилу. У результаті інциденту Олександра дістала різні травми. Тим часом сусіди почули крики дівчини та вийшли на допомогу. Миколюк вже написала заяву до поліції та сподівається, що нападника знайдуть і покарають за законом.

Олександра Миколюк / © instagram.com/manchkina5

"Я побігла вниз, з криком впала, покотилася зі схилу. Мені було настільки страшно, що я, розуміючи, що, можливо, зламала руку та дуже сильно вдарилася головою, з якої почала текти кров, все одно подивилась догори, щоб переконатись, чи не біжить він за мною. Моє падіння та мої крики побачили та почули люди, які почали бігти на допомогу. Сусіди облили мене холодною водою, викликали швидку і поліцію", - говорить дівчина.

Реклама

Олександра Миколюк / © instagram.com/manchkina5

Зазначимо, Олександра Миколюк брала участь у шоу "Холостяк", де головним героєм був Михайло Заливако. Дівчина покинула проєкт у п'ятому випуску.

Нагадаємо, нещодавно серйозний скандал розгорівся довкола актора Костянтина Темляка. Артиста звинуватили в домашньому насильстві та розбещенні неповнолітньої.