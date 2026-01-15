ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
199
Час на прочитання
2 хв

Учасниця нацвідбору на "Євробачення-2026" не з’явилася на жеребкуванні й пояснила чому: "Не дуже рада"

Катерина Павленко пояснила свою відсутність у прямому ефірі вагомою причиною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Monokate

Monokate / © instagram.com/monokatee

Одна з фіналісток національного відбору на «Євробачення-2026» — Monokate — стала чи не найобговорюванішою учасницею жеребкування, попри те що особисто на сцені так і не з’явилася.

Так, 15 січня у прямому ефірі відбулася пресконференція та офіційне жеребкування фіналістів нацвідбору. За правилами, кожен артист мав власноруч витягнути з колби номер свого виступу у суперфіналі та міг коротко розповісти про конкурсну пісню. Утім, на сцені глядачі побачили лише дев’ятьох учасників — без Monokate.

Як з’ясувалося згодом, співачка, справжнє ім’я якої Катерина Павленко, у цей день перебувала за кордоном. Тож артистка вирішила долучитися онлайн, але зробити з цього справжній перформанс. У результаті замість неї на сцені з’явився манекен, одягнений у чорний костюм і шкарпетки. До його обличчя був прикріплений планшет, на якому транслювався відеозв’язок зі співачкою. Увесь цей час конструкцію сценою пересував чоловік у капелюсі, який також тримав мікрофон.

Monokate на сцені нацвідбору на «Євробачення-2026»

Monokate на сцені нацвідбору на «Євробачення-2026»

Сама Monokate пояснила свою відсутність вагомою причиною та не приховувала, що їй прикро пропускати важливий момент. Річ у тому, що нині зірка перебуває у Нідерландах, де бере участь в одній з найбільших європейських музичних конференцій — події, з якої, за її словами, часто стартує міжнародна кар’єра артистів.

«Не дуже рада, що зараз не з вами. Якщо чесно, я дуже чекала усіх процесів, які відбуваються під час прекрасного заходу — нацвідбору. Трохи сумно, що сьогодні не можу відчути той класний формат. Але дуже рада, що хоча б в такому форматі можу бути присутньою. Сьогодні ввечері (15 січня — прим. ред.) виступаю й повертаюсь до вас. Справа в тому, що у мене зараз важлива місія — я перебуваю у Нідерландах на одній із найбільших європейських музичних конференцій. І саме з неї починається європейська кар’єра артистів. Свого часу були тут з Go_A й тепер розпочну цей шлях з Monokate. Сподіваюсь, ви мене пробачите», — додала співачка.

Monokate на сцені нацвідбору на «Євробачення-2026»

Monokate на сцені нацвідбору на «Євробачення-2026»

Попри такий незвичний формат присутності, жеребкування для Monokate все ж відбулося. Стало відомо, що у фіналі нацвідбору на «Євробачення-2026» вона виступить під номером 3.

До речі, порядкові номери інших фіналістів уже оголошені, а всі конкурсні пісні доступні для прослуховування.

Дата публікації
Кількість переглядів
199
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie