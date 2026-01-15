Учасниця нацвідбору на "Євробачення-2026" не з’явилася на жеребкуванні й пояснила чому: "Не дуже рада"

Monokate / © instagram.com/monokatee

Одна з фіналісток національного відбору на «Євробачення-2026» — Monokate — стала чи не найобговорюванішою учасницею жеребкування, попри те що особисто на сцені так і не з’явилася.

Так, 15 січня у прямому ефірі відбулася пресконференція та офіційне жеребкування фіналістів нацвідбору. За правилами, кожен артист мав власноруч витягнути з колби номер свого виступу у суперфіналі та міг коротко розповісти про конкурсну пісню. Утім, на сцені глядачі побачили лише дев’ятьох учасників — без Monokate.

Як з’ясувалося згодом, співачка, справжнє ім’я якої Катерина Павленко, у цей день перебувала за кордоном. Тож артистка вирішила долучитися онлайн, але зробити з цього справжній перформанс. У результаті замість неї на сцені з’явився манекен, одягнений у чорний костюм і шкарпетки. До його обличчя був прикріплений планшет, на якому транслювався відеозв’язок зі співачкою. Увесь цей час конструкцію сценою пересував чоловік у капелюсі, який також тримав мікрофон.

Monokate на сцені нацвідбору на «Євробачення-2026»

Сама Monokate пояснила свою відсутність вагомою причиною та не приховувала, що їй прикро пропускати важливий момент. Річ у тому, що нині зірка перебуває у Нідерландах, де бере участь в одній з найбільших європейських музичних конференцій — події, з якої, за її словами, часто стартує міжнародна кар’єра артистів.

«Не дуже рада, що зараз не з вами. Якщо чесно, я дуже чекала усіх процесів, які відбуваються під час прекрасного заходу — нацвідбору. Трохи сумно, що сьогодні не можу відчути той класний формат. Але дуже рада, що хоча б в такому форматі можу бути присутньою. Сьогодні ввечері (15 січня — прим. ред.) виступаю й повертаюсь до вас. Справа в тому, що у мене зараз важлива місія — я перебуваю у Нідерландах на одній із найбільших європейських музичних конференцій. І саме з неї починається європейська кар’єра артистів. Свого часу були тут з Go_A й тепер розпочну цей шлях з Monokate. Сподіваюсь, ви мене пробачите», — додала співачка.

Monokate на сцені нацвідбору на «Євробачення-2026»

Попри такий незвичний формат присутності, жеребкування для Monokate все ж відбулося. Стало відомо, що у фіналі нацвідбору на «Євробачення-2026» вона виступить під номером 3.

До речі, порядкові номери інших фіналістів уже оголошені, а всі конкурсні пісні доступні для прослуховування.