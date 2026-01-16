Учасниця нацвідбору на "Євробачення" відповіла на звинувачення у співпраці з росіянином під час війни

Valeriya Force / © instagram.com/valeriya.force

Фіналістка Національного відбору на "Євробачення-2026" Valeriya Force відреагувала на чутки про співпрацю з російським звукорежисером вже після початку повномасштабної війни в Україні.

Артистка у своєму Instagram визнала, що раніше працювала під псевдонімом Vesta. До слова, саме це сценічне ім'я вказувалось у профілі російського звукорежисера, де йшлося про артистів, з якими він співпрацює. Проте Valeriya Force зазначила, що під ім'ям Vesta працювала від 2023 до 2024 року в межах продюсерського проєкту. Відповідно, всі рішення ухвалювались продюсером .

"У 2023–2024 роках я працювала під ім'ям Vesta у межах продюсерського проєкту. Рішення щодо цифрового просування, дистрибуції, мікшингу та мастерингу ухвалювались продюсером і не входили до моєї зони відповідальності. Моєю відповідальністю була виключно творча частина", - запевняє співачка.

Valeriya Force / © instagram.com/valeriya.force

Valeriya Force також зазначила, що не працювала в Росії та не випускала музику для російського ринку. Що стосується проєкту Vesta – то він припинив своє існування наприкінці 2024 року. Виконавиця говорить, що наразі є артисткою американського лейблу, а її саундпродюсером є Vinny Venditto.

"Я не працювала в росії та не випускала музику для цього ринку. Проєкт Vesta закрито наприкінці 2024 року. Від 2025 року я працюю як Valeriya Force та є артисткою американського лейблу та співпрацюю виключно з саундпродюсером Vinny Venditto", - підсумувала співачка.

Скандал довкола Valeriya Force – що відомо

Довкола фіналістки нацвідбору на "Євробачення-2026" Valeriya Force розгорівся гучний скандал. Артистку звинуватили у співпраці з росіянином. Блогер Богдан Беспалов оприлюдним низку доказів. Зокрема, у Instagram російського саундпродюсера та звукорежисера D.Woo, який живе в РФ, вказувалась інформація про співпрацю з Valeriya Force. Проте після того, як про це стало відомо, то відповідні дописи зникли з профілю росіянина. Деталі можна подивитися за посиланням.