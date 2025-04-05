Удар по Кривому Рогу: Ротару, Білик, Могилевська та інші зірки відреагували на трагедію

Удар по Кривому Рогу, Софія Ротару, Наталія Могилевська

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Російська армія здійснила чергову ракетну атаку по Кривому Рогу 4 квітня.

Внаслідок кривавого злочину держави-терористки постраждали 68 людей, з яких четверо дітей у важкому стані. Більшість з них бореться за життя у лікарнях. Кількість загиблих станом на ранок 5 квітня збільшилося до 19 людей. Росіяни вчергове вдалися до звірств і вбили 9 дітей, адже поцілили поруч з житловими будинками, де був дитячий майданчик.

Українські зірки одразу ж надали розголосу нестерпній трагедії в Instagram. Деякі висловили свої співчуття родинам загиблих і постраждалих, інші відкрили збір і поділилися своїм розпачем, закликавши допомагати українцям і зупинити геноцид українців.

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Софія Ротару

Катерина Осадча

Ірина Білик

Надя Дорофєєва

Наталка Денисенко

Акторка на тлі трагедії закликала донатити для допомоги українському війську.

Маша Єфросиніна

Ведуча відмовилася постити розважальний контент у день страшного горя. Натомість розповіла про наслідки ракетного удару по Кривому Рогу своїм шанувальникам.

Наталія Могилевська

Джамала

Багатодітна мама й співачка не змогла стримати сліз і зізналася, що страшні втрати неможливо врятувати жодними словами.

Лілія Ребрик

The Hardkiss

Гурт не став мовчати перед своїми іноземними шанувальниками, тому закликав їх загуглити новини про Кривий Ріг і на власні очі побачити наслідки терору.