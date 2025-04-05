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Удар по Кривому Рогу: Ротару, Білик, Могилевська та інші зірки відреагували на трагедію
Українські зірки висловлюють співчуття та закликають до допомоги.
Російська армія здійснила чергову ракетну атаку по Кривому Рогу 4 квітня.
Внаслідок кривавого злочину держави-терористки постраждали 68 людей, з яких четверо дітей у важкому стані. Більшість з них бореться за життя у лікарнях. Кількість загиблих станом на ранок 5 квітня збільшилося до 19 людей. Росіяни вчергове вдалися до звірств і вбили 9 дітей, адже поцілили поруч з житловими будинками, де був дитячий майданчик.
Українські зірки одразу ж надали розголосу нестерпній трагедії в Instagram. Деякі висловили свої співчуття родинам загиблих і постраждалих, інші відкрили збір і поділилися своїм розпачем, закликавши допомагати українцям і зупинити геноцид українців.
Софія Ротару
Катерина Осадча
Ірина Білик
Надя Дорофєєва
Наталка Денисенко
Акторка на тлі трагедії закликала донатити для допомоги українському війську.
Маша Єфросиніна
Ведуча відмовилася постити розважальний контент у день страшного горя. Натомість розповіла про наслідки ракетного удару по Кривому Рогу своїм шанувальникам.
Наталія Могилевська
Джамала
Багатодітна мама й співачка не змогла стримати сліз і зізналася, що страшні втрати неможливо врятувати жодними словами.
Лілія Ребрик
The Hardkiss
Гурт не став мовчати перед своїми іноземними шанувальниками, тому закликав їх загуглити новини про Кривий Ріг і на власні очі побачити наслідки терору.