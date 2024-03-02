Удар по Одесі: Могилевська, Козловський, Ребрик та інші зірки відреагували на черговий злочин РФ

У ніч проти 2 березня армія РФ вдарила по території України безпілотними літальними апаратами "Шахед". Під ударом опинилася Одеса, де було вщент зруйновано 18 квартир у житловому будинку. З-під завалів дістали тіла чотирьох загиблих, серед яких трирічний хлопчик. Були травмовані восьмеро людей, серед яких теж одна дитина. Наразі триває пошукова операція. У регіоні 3 березня оголошено днем жалоби.

На черговий злочин окупантів відреагувала низка зірок українського шоу-бізнесу. Вони висловили щирі співчуття на своїх сторінках в Instagram.

Наталія Могилевська

Артистка опублікувала кадр зруйнованої багатоповерхівки в Одесі й зазначила, що росіяни вночі обстріляли Харків, Одесу й міста Сумщини.

Зірки відреагували на удар по Одесі 2 березня

Тіна Кароль

Співачка у своєму фотоблогу на чорному тлі написала назву міста, яке постраждало, й додала емоджі у формі розбитого серця, яке передає її емоції.

Зірки відреагували на удар по Одесі 2 березня

Віталій Козловський

Знаменитість нагадав, що росія – терористична держава, яка вже давно нехтує усіма людськими і державними законами.

Зірки відреагували на удар по Одесі 2 березня

Джамала

Свій біль зірка висловила, опублікувавши жахливі фото з рятувальниками, які з-під завалів рятують цивільне населення. І додала вичерпну інформацію про нічний обстріл Одеси для своїх шанувальників українською та англійською мовами.

Зірки відреагували на удар по Одесі 2 березня

Monatik

Дмитро Монатік також не оминув увагою наслідки трагедії і показав відео з наляканими жителями Одеси, які стоять поблизу вщент зруйнованого будинку. Артист висловив свої щирі співчуття.

Зірки відреагували на удар по Одесі 2 березня

Лілія Ребрик

Ведуча не змогла стримати емоцій і також висловила свою підтримку й співчуття Україні.

Зірки відреагували на удар по Одесі 2 березня

Alyona Alyona

Українська співачка опублікувала кадри після атаки по Одесі й детально розповіла про трагедію усім своїм фанатам. Зокрема, й закордонній аудиторії.

Зірки відреагували на удар по Одесі 2 березня

Нагадаємо, нещодавно важкохвора Катерина Тишкевич зізналася, що безпілотний літальний апарат "Шахед" влучив у будинок, який розташований поблизу оселі її батьків в рідній Одесі.

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