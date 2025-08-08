ТСН у соціальних мережах

Гламур
1072
2 хв

Удар РФ по Київщині розтрощив будинок відомої продюсерки Маргарити Січкар: зірки відреагували

Знаменитість вийшла на зв’язок у сльозах і розкрила подробиці "прильоту" в її двір "Шахеда".

Автор публікації
Віра Хмельницька
Маргарита Січкар і її зруйнований будинок від удару росіян

Маргарита Січкар і її зруйнований будинок від удару росіян / © facebook.com/margaritasichkar

Ніч на 8 серпня для Бучанського району Київської області перетворилася на справжнє пекло. Росія атакувала регіон ударними дронами-камікадзе, і один із "Шахедів" влучив просто у двір колишньої київської рестораторки, а нині відомої книжкової продюсерки Маргарити Січкар.

За словами знаменитості, всього було два вибухи. Саме влучання сталося близько першої ночі. У момент, коли дрон вже підлітав, Маргарита разом із мамою та донькою встигла спуститися у підвал. Усі залишилися живими, але сам будинок зазнав серйозних руйнувань: вибиті вікна та двері, знищений паркан, понівечене подвір’я й пошкоджений автомобіль.

Будинок Маргарити Січкар після обстрілу / © facebook.com/margaritasichkar

Будинок Маргарити Січкар після обстрілу / © facebook.com/margaritasichkar

Будинок Маргарити Січкар після обстрілу / © facebook.com/margaritasichkar

Будинок Маргарити Січкар після обстрілу / © facebook.com/margaritasichkar

Допис Маргарити Січкар / © facebook.com/margaritasichkar

Допис Маргарити Січкар / © facebook.com/margaritasichkar

Будинок Маргарити Січкар після обстрілу / © facebook.com/margaritasichkar

Будинок Маргарити Січкар після обстрілу / © facebook.com/margaritasichkar

"У нас вибухнув шахед просто у дворі. Коли він підлітав, ми встигли спуститися у підвал з мамою та донькою. Кругом уламки шахеда, ще й з номером, падлюки. Він горів, а я гасила його. Дерева знесені повністю. У будинку винесено все  вікна, двері. Все у склі. Колись був паркан, а зараз його нема. Машина — тільки на металобрухт. Дах знесло. Зараз приходжу до тями. У сусідів теж вибило вікна. Чекаємо на ДСНС", — зі сльозами розповіла Січкар в Instagram.

Маргарита Січкар зізналася, що досі не оговталася від шоку, але дякує долі за головне — життя своєї родини. Її вже підтримали юзери та зіркові друзі:

  • "Співчуваю, люба… немає слів… Хочеться тебе міцно обійняти" – Марина Боржемська

  • "Господи, Марго!" – Ольга Сумська

  • "Який п*зд*ць" – Анатолій Анатоліч

  • Біль і співчуття… Як шкода

Нагадаємо, нещодавно зірка "Дивних див" Фінн Вулфгард розсекретив, як допомагає Україні під час війни.

