Удар РФ по Україні: відома співачка з дитиною опинилася без світла, а Єфросиніна звернулася до світу

У ніч проти 22 березня армія РФ завдала масованої комбінованої ракетної атаки по Україні. Ворог застосував понад 60 "Шахедів" та майже 90 ракет різних типів. Ними було атаковано Київ, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Черкаси, а також окремі населені пункти Харківщини, Дніпропетровщини, Запоріжжя, Одещини, Хмельниччини, Вінниччини. Внаслідок удару постраждала критична інфраструктура. Зокрема ДніпроГЕС, де наразі ліквідовують наслідки трагедії. Є жертви та постраждалі. Також деякі міста мають проблеми зі світлом та водопостачанням.

Українські зірки вже розповіли про наслідки обстрілу РФ українських міст у себе в фотоблогах.

Анастасія Приходько

Знаменитість разом з дітьми задля безпеки спустилася до метро та показала, як там було людно під час повітряної тривоги о четвертій ранку.

Українські знаменитості відреагували на атаку РФ по Україні 22 березня

Українські знаменитості відреагували на атаку РФ по Україні 22 березня

Юлія Лущинська

Авторка хіта "Танцюю гопака", яка проживає з трьохмісячною донечкою й чоловіком у Дніпрі, розповіла, що після пошкодження окупантами критичної інфраструктури вона залишилася без світла. Тепер Юлія вирішує питання годування її донечки, адже немає можливості нагріти її харчування.

Українські знаменитості відреагували на атаку РФ по Україні 22 березня

"Я не знаю, скільки це ше буде тривати, але мені дуже страшно і погано на душі. Друга безсонна ніч. Дитина спить у коридорі. Ранок. Світла у Дніпрі немає. Треба вирішити питання, як годувати дитину теплою їжею тощо. Те, чого я боялась. Шкодую, що я не на грудному вигодовуванні", — зізналася артистка.

Ірина Монатік

Дружина артиста Монатіка після нічних тривог і перебування в укритті показала, як попри все вона веде їхніх синів до школи.

"Не дивлячись на ніч в укритті, продовжуємо жити життя! Школа – місце сили", — написала Ірина.

Українські знаменитості відреагували на атаку РФ по Україні 22 березня

KOLA

Співачка поділилася листуванням з друзями під час обстрілів і зазначила, що її втома після насиченого робочого графіку дається взнаки, тому вона ледь змусила себе спуститися до укриття.

Українські знаменитості відреагували на атаку РФ по Україні 22 березня

"Це вже не смішно! Організм не гумовий… По три-чотири години щоночі на стресі і не спати, моніторити за себе та що там у рідних!", — написала артистка.

Ілона Гвоздьова

Танцівниця також розповіла про свій виснажений стан та зізналася, що час від часу дозволяє собі відпустити всі негативні емоції, перебуваючи вдома.

"Сьогодні режим дня лежачий. Враховуючи нічні атаки і новини, бажання кудись їхати і щось робити не має. Розумію, що не варто впадати в такий стан, та інколи важливо дозволити собі сумувати, плакати, розклеюватися і давати волю емоціям. Негатив теж варто проживати", — написала Ілона.

Українські знаменитості відреагували на атаку РФ по Україні 22 березня

Маша Єфросиніна

Ведуча у текстовому форматі звернулася до іноземців і закликала світ забезпечити Україну зброєю, допомігши у боротьбі з російським тероризмом.

Українські знаменитості відреагували на атаку РФ по Україні 22 березня

Ектор Хіменес-Браво, Джамала, alyona alyona, Нікіта Добринін

Знаменитості у своїх сторіз зробили репости відео, які зафіксували російські злочини на території України, та розповіли про них своїй багатомільйонній аудиторії.

Українські знаменитості відреагували на атаку РФ по Україні 22 березня

Українські знаменитості відреагували на атаку РФ по Україні 22 березня

Українські знаменитості відреагували на атаку РФ по Україні 22 березня

Українські знаменитості відреагували на атаку РФ по Україні 22 березня

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