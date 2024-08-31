Удар росіян по Харкову: Козловський, Подкопаєва, Ребрик й інші зірки відреагували на терор

Масована атака росіян спричинила велику кількість болі й втрат.
Російські війська за допомогою КАБів завдали масового удару по Харкову 30 серпня.
Зокрема, ворожий снаряд поцілив по 12-поверховому житловому будинку й дитячому майданчику. Жертвами російського терористичного обстрілу стали понад 90 людей, серед них 22 осіб неповнолітніх, 7 людей загинули.
На жорстоке зазіхання окупантів на мирне життя українців і їхні щоденні вбивства відреагувало низка українських знаменитостей у соцмережах. Зірки висловили свої співчуття постраждалим і сім’ям загиблих і нагадали аудиторії про державу-терористку.
Лілія Ребрик
"Харків. 30. 08. 2024. Кадри, від яких припиняєш дихати", - написала ведуча.
Павло Зібров
"Харків. Всі молитви з вами. Щирі співчуття родинам загиблих", - висловився співак.
Віталій Козловський
"Харків", - написав артист і додав смайлик розбитого серця.
Григорій Решетнік
"Харків. Щирі співчуття", - зазначив шоумен.
Маша Єфросиніна
"Харків. Яка страшна трагедія", - написала зірка.
Ірина Федишин
"Харків. Вже відомо про 6 загиблих та 59 постраждалих", - поділилася співачка.
Лілія Подкопаєва
"Харків. 5 загиблих та 47 поранених внаслідок російського терору у Харкові", - розповіла підписникам спортсменка.
Надя Дорофєєва
"Харків", - лаконічно написала на чорному тлі артистка.
Оля Полякова
Співачка опублікувала англомовний ролик, у якому розповідається про жахи російського удару по Харкову й показуються моторошні наслідки терору.
Нагадаємо, нещодавно відомий український співак Роман Гаман шокував, як ворожий уламок опинився у його мозку й ледь не забрав життя. І показав наслідки операції голови.
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