"Ударною хвилею відкинуло моє авто": Аліна Гросу ледь не загинула під час атаки РФ на Київщину

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу шокувала, як ледь не загинула під час атаки Росії на Київську область.

Увечері 29 серпня російські окупанти вкотре атакували столицю. На жаль, під час цього сталась трагедія. Російський снаряд поцілив в місце зберігання боєприпасів із подальшою детонацією. Це відбулося в селі Мила, що в Бучанському районі.

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Аліна Гросу в Instagram-stories зізналась, що зупинилась там в одному з готелів, оскільки в неї була запланована прем’єра пісні в столиці. Зараз цей заклад повністю знищений. Артистка говорить, що дивом врятувалась та у момент атаки не перебувала в готельному номері, оскільки затрималась на зустрічі. Виконавиця зізнається, що все сталося просто на її очах, а вибухова хвиля настільки була потужною, що її авто відкинуло. Аліна Гросу висловила щирі співчуття всіх, хто постраждав внаслідок цинічного злочину РФ.

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Допис Аліни Гросу / © instagram.com/alina_grosu

«Це ключ від мого номеру, куди я заселилась по приїзду в столицю, щоб провести премʼєру пісні. Один із цих номерів мій, вірніше віконна рама від нього. Все сталось на моїх очах. Ударною хвилею відкинуло моє авто. Я просто затрималась на зустрічі і не зайшла в середину… Дякую Богу, що мій син з бабусею не чекали на мене там. Щирі співчуття всім, хто втратив близьких і пережив це пекло», — поділилась артистка.

Нагадаємо, співачка Світлана Тарабарова теж із родиною пережила цей обстріл, оскільки її будинок розташований неподалік. Після жахливих подій виконавиця ухвалила складне рішення — вона евакуювала дітей і розкрила, де вони тепер житимуть.

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