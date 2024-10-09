Удівець Ніни Матвієнко вперше назвав причину їхнього розриву і зізнався у зраді

Удівець легендарної співачки Ніни Матвієнко – художник Петро Гончар – вперше назвав причину їхнього розриву та заговорив про зраду.

Подружжя прожило в шлюбі 50 років. У програмі "Говорить вся країна" Гончар зізнався, що добивався прихильності Матвієнко. Після одруження чоловік ревнував дружину, адже її оточувало чимало прихильників. Утім, і співачка могла приревнувати художника, адже він був доволі велелюбний.

"Були ревнощі! Я ревнував! Шанувальників було дуже багато. Ну і вона мене ревнувала, бо я любив красу", - зізнався чоловік.

Ніна Матвієнко і Петро Гончар / Фото: скриншот з відео

Подружжя прожило разом 50 років, однак 2021 року оголосило, що роз'їхалося і почало жити окремо. За словами Гончара, саме він прийняв таке рішення. Спочатку Матвієнко сварилася з чоловіком, але зрештою вони знайшли спільну мову. Щоправда, Гончар зрозумів, що вчинив доволі егоїстично, тож просив вибачення.

"Коли все було зроблено – діти є, виросли, з'явилися онуки, є де жити, за що жити, я прийняв таке рішення. Вона це зрозуміла. Я просто егоїстично це зробив, звичайно, егоїстично. Я просив вибачення. Перші роки ми, може, конфліктували на цьому рівні, а потім змирилися та спілкувалися", - ділиться чоловік.

Ніна Матвієнко і Петро Гончар / Фото: скриншот з відео

Петро Гончар вважає, що своїм переїздом з їхнього спільного будинку зрадив Ніну Матвієнко: "Про зраду тут теж можна говорити, бо коли ти пішов, то це вже зрада".

Нагадаємо, Ніни Матвієнко не стало 8 жовтня 2023 року. У роковини смерті легендарної мами Тоня Матвієнко вшанувала її пам'ять. Артистка довела до сліз зверненням до покійної рідної людини.

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