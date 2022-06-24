Україна – кандидат в члени ЄС: Горбунов, Вакарчук та інші зірки відреагували на історичне рішення

Україна – кандидат в члени ЄС: Горбунов, Вакарчук та інші зірки відреагували на історичне рішення

Україна офіційно отримала статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

23 червня Європейська Рада на саміті лідерів Євросоюзу в Брюсселі ухвалила відповідне рішення. "За" проголосували всі без виключення лідери 27-ми країн Євросоюзу.

Цьому рішенню раділи, мабуть, усі українці. Зокрема, емоційно відреагували на радісну подію представники шоубізнесу.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку вітань від знаменитостей.

Григорій Решетнік

Телеведучий Григорій Решетник навіть заспівав: "Єс, єс, єс ми будемо в ЄС".

Юрій Горбунов

Ведучий зазначив, що тепер Україна не повернеться до "совкового минулого".

"Це чудова новина! Найважливіше для України рішення за всі роки незалежності!!! Так, попереду багато роботи! Але Україна тепер на законних підставах стала ще ближче до Європи і ніколи не повернеться до совкового минулого! Слава Україні!!! Слава тобі, великий народе!!!" – привітав співвітчизників продюсер.

Яніна Соколова

"8 років, 7 місяців і 10 днів. Україна нарешті отримала статус кандидата до ЄС. Вітаю, українці", – написала вона.

Анатолій Анатоліч"

Ведучий вирішив привітати українців скриншотом з програми пропагандистського каналу, де російський депутат говорить нісенітницю, що в Данії можна "прийти та зґвалтувати тварин". Так знаменитість вирішив вкотре продемонструвати, наскільки українці та росіяни різні.

"Я б хотів привітати нас зі статусом кандидата в ЄС скріншотом з програми 60 мінут на росія24. По-перше, це ідеально відображає наскільки ми далеко від наших чумних сусідів. По-друге, Даніє, чекай в гості", – прокоментував шоумен.

Святослав Вакарчук

"Для мене Європа це завжди було про дві ключові цінності: гідність та свободу. Останні 8 років і чотири місяці Україна б'ється саме за це! І не лише для себе, а й для всієї європейської цивілізації. Тож сьогоднішнє рішення більш, ніж на часі", – зазначив фронтмен гурту "Океан Ельзи".

Руслан Сенічкін

"Вітання народові України! Ми кандидати на вступ до ЄС! А тепер, як то кажуть, до роботи", – поділився телеведучий та опублікував добірку, що дасть Україні кандидатство в ЄС.

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Тіна Кароль

Фото: instagram.com/tina_karol

"Люба Батьківщино, вітаю тебе", – написала співачка в сторіз.

Катерина Осадча

Ведуча "Світського життя" подякувала усім хто боровся за те, щоб Україну прийняли до європейської родини.

Фото: instagram.com/kosadcha

Олена Шоптенко

Хореографиня зазначила, що це історичний момент на наших очах.

Софія Ротару

Співачка, яка мовчить про війну в Україні, все ж відреагувала на рішення Європейської Ради. В сторіз свого Instagram виконавиця запостила прапори України та Євросоюзу.

Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Нагадаємо, Бен Стіллер розповів Соломії Вітвіцькій про свої враження від України. Ведуча ТСН та марафону "Єдині новини" взяла інтерв'ю у голлівудської зірки.

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