"Україна має талант": переможцем став 13-річний хлопчик з голосом Плавалагуни з "П'ятого елементу"

Артем Фесько має дуже рідкісний голос.

У суботу, 25 грудня відбувся фінал талант-шоу "Україна має талант", перемогу на якому здобув 13-річний Артем Фесько з села Попельня Житомирської області.

Хлопчик має унікальний голос. Ще під час кастингу Артем приголомшив суддів проєкту виконанням арії Діви Плавалагуни з культової стрічки "П'ятий елемент". Своїм співом юний вокаліст довів членів журі та глядачів до сліз, а присутні у залі аплодували стоячи.

А у фіналі Фесько зачарував всіх, заспівавши молитву Ave Maria і тріумфував на шоу. Друге місце посів гурт Zapal, а на третьому – 14-річний Артем Галіс з Одеси. Переможець шоу отримав 250 тисяч гривень.

Зазначимо, що 13-річний Артем Фесько з унікальним голосом родом з села Попельня Житомирської області. Співати хлопця навчила бабуся, а піти на талант-шоу була ідея дідуся.

Читайте також: