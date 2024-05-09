"Україна неймовірних людей": хто може стати переможцем та який приз він отримає

Уже цієї суботи, 11 травня, країна дізнається ім'я переможця масштабного проєкту "Україна неймовірних людей". Шоу розпочнеться о 22:00 на телеканалі ТЕТ. Саме в цей час зберуться зіркові гості та глядачі, аби з восьми фіналістів обрати переможця, якому поталанить виграти 250 тисяч гривень на здійснення мрії.

Вісім тижнів поспіль неймовірні українці вражали своїми талантами, підкорювали серця глядачів і змагалися за вихід у фінал. Водночас поспіль зіркові судді робили складний вибір і визначали найкращих.

Кадр із шоу "Україна неймовірних людей"

Цієї суботи всі вони зустрінуться разом, аби розділити тріумф того, хто закохав у себе найбільше. Це співачка Надя Дорофєєва, ведуча Маша Єфросиніна, виконавиця KOLA, олімпійська призерка Анна Різатдінова, артист MONATIK, музикант-військовий Коля Сєрга, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, а також бійці ЗСУ Олександр Чайка та Максим Єрмохін.

У довгоочікуваному фіналі проєкту "Україна неймовірних людей" зірок і ведучих дивуватиме потужний барабанник Кирило Корзун, танцювальна команда NESEMOS, харизматична танцівниця Софія Решетняк, проникливе тріо "Жоржини", віртуозний бандурист і військовий ЗСУ Тарас Столяр, гімнастка та національна рекордсменка Вероніка Непомняща, співак-баяніст Ярослав Стас і боєць Артем Мороз, що танцює на протезах. Усі вони продемонструють свої унікальні таланти в абсолютно нових номерах і зачарують своєю небувалою силою.

Не пропустіть великий фінал шоу "Україна неймовірних людей" цієї суботи о 22:00 на телеканалі ТЕТ.

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