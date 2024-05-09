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"Україна неймовірних людей": хто може стати переможцем та який приз він отримає

"Україна неймовірних людей": хто може стати переможцем та який приз він отримає

Юлія Саніна та Тімур Мірошниченко

Усього до фіналу потрапило вісім учасників.

Уже цієї суботи, 11 травня, країна дізнається ім'я переможця масштабного проєкту "Україна неймовірних людей". Шоу розпочнеться о 22:00 на телеканалі ТЕТ. Саме в цей час зберуться зіркові гості та глядачі, аби з восьми фіналістів обрати переможця, якому поталанить виграти 250 тисяч гривень на здійснення мрії.

Вісім тижнів поспіль неймовірні українці вражали своїми талантами, підкорювали серця глядачів і змагалися за вихід у фінал. Водночас поспіль зіркові судді робили складний вибір і визначали найкращих.

Кадр із шоу
Кадр із шоу "Україна неймовірних людей"

Цієї суботи всі вони зустрінуться разом, аби розділити тріумф того, хто закохав у себе найбільше. Це співачка Надя Дорофєєва, ведуча Маша Єфросиніна, виконавиця KOLA, олімпійська призерка Анна Різатдінова, артист MONATIK, музикант-військовий Коля Сєрга, олімпійський чемпіон Жан Беленюк, а також бійці ЗСУ Олександр Чайка та Максим Єрмохін.

У довгоочікуваному фіналі проєкту "Україна неймовірних людей" зірок і ведучих дивуватиме потужний барабанник Кирило Корзун, танцювальна команда NESEMOS, харизматична танцівниця Софія Решетняк, проникливе тріо "Жоржини", віртуозний бандурист і військовий ЗСУ Тарас Столяр, гімнастка та національна рекордсменка Вероніка Непомняща, співак-баяніст Ярослав Стас і боєць Артем Мороз, що танцює на протезах. Усі вони продемонструють свої унікальні таланти в абсолютно нових номерах і зачарують своєю небувалою силою.

Не пропустіть великий фінал шоу "Україна неймовірних людей" цієї суботи о 22:00 на телеканалі ТЕТ.

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