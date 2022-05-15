Україна отримала перші документи про початок підготовки до проведення "Євробачення-2023"

Після перемоги українського гурту Kalush Orchestra на конкурсі "Євробачення-2022", Україна розпочинає підготовку до проведення конкурсу наступного року.

Так, суспільний мовник вже отримав перші відповідні документи. Про це повідомив голова правління Суспільного Микола Чернотицький під час пресконференції з українськими журналістами.

Чернотицький висловив сподівання, що "Євробачення" відбудеться в мирній Україні.

"Місце проведення має відповідати певним вимогам про велику сцену, рівень безпеки, тому на нас чекає дуже багато погоджень, дискусій з європейською мовною спілкою. Будемо визначатися згодом, як це буде і де. Сподіваюся, що і держава буде допомагати у цьому і нам вдасться його організувати максимально круто. Наразі це все, що ми можемо говорити про організацію, оскільки поки що я не бачив документи, але в подальшому ми розпочинаємо цю роботу", – зазначив голова правління Суспільного.

Микола Чернотицький / Фото: facebook.com/chernotizky

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко назвав імовірні міста України, де можуть провести "Євробачення-2023". Втім, він зазначив, що наразі поки що рано про це говорити.

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