"Україна повернеться!": ТНМК присвятив потужну пісню тимчасово окупованому Енергодару – відео

Ще на початку повномасштабної війни російські військові окупували український Енергодар.

Утім, жителі міста щодня чинять героїчний спротив окупантам та чекають на ЗСУ.

Тим часом популярний український гурт ТНМК вирішив присвятити пісню тимчасово окупованому місту, яка отримала назву "Енергодар – це Україна!".

"ТНМК презентує пісню "Енергодар" - присвяту тим, хто опинився в окупації. Україна нічого не забула, Україна повернеться. Україна - віддячить. Енергодар - це Україна",

До слова, у композиції йдеться про те, що до України прийшли загарбники, які хочуть забрати собі країну. Утім, українці мусять вистояти та захиститися від ворогів.

"Загарбники окупували Енергодар, вони вбивають, катують та тероризують населення, намагаються залякати, зламати та усіляко запевнити всіх, що окупація - надовго. Це - неправда. Бо Енергодар - це Україна", - зазначили музиканти.

До слова, у пісні пролунали найголовніші слова – "Енергодар – це Україна!". Та музиканти не забули й про інші українські міста, які нині окуповані Росією. Вся Україна була цільною, а ворог – щезне з українських земель.

Енергодар - це Україна!

Маріуполь - це Україна!

Бердянськ - це Україна!

Херсон - це Україна!

Луганськ - це Україна!

Донецьк - це Україна!

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