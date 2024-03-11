Україна вперше отримала "Оскара": реакція зірок на нагородження фільму "20 днів у Маріуполі"

Фільм "20 днів у Маріуполі" від режисера Мстислава Чернова приніс Україні перший в історії країни "Оскар".

Стрічка виборола заповітну статуетку у номінації "Найкращий документальний повнометражний фільм". Це важлива для України перемога, адже вона вкотре нагадає світові про війну в Україні та про ті жахіття, які доводиться переживати українцям.

До слова, про це висловився у своїй промові і режисер Мстислав Чернов. Він підібрав настільки потужні слова, що присутні не могли стримати сліз.

Українські зірки вже теж відреагували, що фільм "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскара". Знаменитості вітають творців стрічки, а також діляться своїми емоціями.

Українська делегація на "Оскарі-2024" / Фото: Getty Images

Раміна Есхакзай

"Вперше в історії України "Оскар" за стрічку, яку режисер волів би не знімати, "20 днів у Маріуполі". Дякую режисеру Мстиславу Чернову, Євгену Малолєтці та Василісі Степаненко за сміливість. Завдяки вам весь світ дізнався, як російська армія знищувала українців у Маріуполі. Перемагають сміливі!" – висловилася блогерка.

Українська делегація на "Оскарі-2024" / Фото: Getty Images

Дзідзьо

Співак привітав творців фільму з важливою нагородою. Як зазначив артист, для України це дійсно історична подія.

"Історична подія! "20 днів у Маріуполі" здобув перший "Оскар" для України!" – зазначив співак.

Українська делегація на "Оскарі-2024" / Фото: Associated Press

Андрій Бєдняков

"Перший "Оскар" в історії України. Важкий "Оскар". Важливий "Оскар". Безмежно вдячний авторам фільму за те, що документували все, що відбувалося. Документували те, що росія так хотіла приховати. Дякую за те, що весь світ побачив злочини росії в моєму рідному місті. Це ще одна нагода перед усім цивілізованим світом нагадати про те, що війна триває. І що нам потрібна підтримка і допомога. Слава Україні!" – написав ведучий.

Українська делегація на "Оскарі-2024" / Фото: Associated Press

Стася Ровінська

Ведуча зазначила, що це перший в історії України "Оскар". Утім, Стася процитувала слова режисера про те, що краще б, аби цієї картини б не було.

"Перший "Оскар" в історії України! "Ми б хотіли, щоб цього фільму ніколи не існувало"…Слава Україні!" – написала ведуча.

Українська делегація на "Оскарі-2024" / Фото: Associated Press

Христина Решетнік

"Перший "Оскар" в історії України за фільм "20 днів в Маріуполі". Чудова промова режисера Мстислава Чернова: "Я перший режисер в історії, який би сказав, що краще, щоб цього фільму не було…". Справді, краще б не було нападу сусідів на Україну, краще б не було цього свавілля, сотень тисяч смертей українців, краще б це був просто вигаданий нереалістичний сюжет, але ж ні - це жахлива картина нашої реальності. Але віра в перемогу сьогодні стала ще сильнішою. Добро завжди перемагає темряву! Дякуємо ЗСУ за те, що щодня нам це демонструють!" – зазначила блогерка.

Мстислав Чернов / Фото: Associated Press

Наталія Могилевська

"Кожного року влітку моя родина приїжджала до Маріуполя, до мого улюбленого дитячого моря по коліна і будиночку із трояндами в садочку. З дядею не було зв'язку півтора місяця. Потім два снаряди влетіли в той будинок. Його дістали сусіди лише через два тижні. І на подвір'ї в тих трояндах його поховали. А Калина, з його голодними і пораненими на заводі, і його дружиною і синочком, яких він просив мене не залишати, якщо його не стане, просив, але навіть не пам'ятає того, бо не спали тижнями , бо мурахами лікували загоєння на ранах друзів…Я маю особисту гордість за цей "Оскар". Але нічого крім сліз і болі. Нас не захистили, хоча могли… Я не знаю, чи змінить цей "Оскар" ставлення і свідомість. Вічна пам'ять всім загиблим у Маріуполі", - написала співачка.

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов з командою / Фото: Getty Images

Ірина Федишин

"І сум, і радість сплелися в одне. Вперше "Оскар" в Україні. Стрічка, яку режисер волів би не знімати, "20 днів у Маріуполі". Важлива і потрібна робота для України і світу. Дякую режисеру Мстиславу Чернову! Слава Україні!" – зазначила співачка.

Режисер фільму "20 днів у Маріуполі" Мстислав Чернов з командою / Фото: Getty Images

Надя Дорофєєва

Артистка подякувала творцям стрічки за першу перемогу, а також за потужну промову, яка нікого не залишила байдужим.

"Дякуємо за наш перший "Оскар"! І дякуємо за таку промову", - висловилася артистка.

Допис Наді Дорофєєвої / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Зазначимо, урочисте вручення статуеток "Оскара-2024" відбулося у ніч проти 11 березня. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, хто став лауреатом кінопремії.

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