Українці довели до сліз соліста Måneskin Даміано Давида: "Змусили мене ридати"

Українські прихильники італійського гурту Måneskin подякували своїм кумирам за підтримку.
Від початку повномасштабної війни рокгурт Måneskin підтримує Україну, яка нині захищає країну від російських загарбників.
Зокрема, музиканти на своїх концертах час від часу піднімають синьо-жовті прапори та посилають кремлівського диктатора Путіна слідом за російським кораблем.
А на початку квітня гурт випустив трек Gasoline, в кліпі до якого артисти показали моторошні кадри війни в Україні.
Тож українські прихильники музикантів вирішили їм подякувати та записали відеозвернення. У ролику українці розповіли, що їхня реальність змінилася, і щодня вони прокидаються під звуки сирен та вибухів. Утім, їм допомагає не поїхати з глузду та триматися підтримку та музика Måneskin.
"Все від щирого серця, від великої душі. Настане час, і тисячі людей на вашому концерті в Києві зі сльозами на очах вигукуватимуть "Дякую". Минуть дні, місяці, роки - але ми завжди будемо пам'ятати і дякувати вам за підтримку. Це відео - наш жест подяки. У цей тяжкий час ви та ваша підтримка стали єдиними помічниками у боротьбі за наше життя", - подякували колективу українські прихильники.
Музиканти побачили це відеозвернення. Вони були просто зворушені словами, які їм адресували українці. Артисти зазначили, що завжди будуть поруч з Україною. А соліст Måneskin – Даміано Давид – не зміг стримати сліз та розплакався.
"Хлопці та дівчата, я не знаю, що сказати, ви змусили мене плакати, просто як дитину. Я підніматиму ваш прапор, допоки мої руки не опустяться", - зазначив зворушений Даміано.
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