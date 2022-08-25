Українці довели до сліз соліста Måneskin Даміано Давида: "Змусили мене ридати"

Від початку повномасштабної війни рокгурт Måneskin підтримує Україну, яка нині захищає країну від російських загарбників.

Зокрема, музиканти на своїх концертах час від часу піднімають синьо-жовті прапори та посилають кремлівського диктатора Путіна слідом за російським кораблем.

А на початку квітня гурт випустив трек Gasoline, в кліпі до якого артисти показали моторошні кадри війни в Україні.

Тож українські прихильники музикантів вирішили їм подякувати та записали відеозвернення. У ролику українці розповіли, що їхня реальність змінилася, і щодня вони прокидаються під звуки сирен та вибухів. Утім, їм допомагає не поїхати з глузду та триматися підтримку та музика Måneskin.

"Все від щирого серця, від великої душі. Настане час, і тисячі людей на вашому концерті в Києві зі сльозами на очах вигукуватимуть "Дякую". Минуть дні, місяці, роки - але ми завжди будемо пам'ятати і дякувати вам за підтримку. Це відео - наш жест подяки. У цей тяжкий час ви та ваша підтримка стали єдиними помічниками у боротьбі за наше життя", - подякували колективу українські прихильники.

Музиканти побачили це відеозвернення. Вони були просто зворушені словами, які їм адресували українці. Артисти зазначили, що завжди будуть поруч з Україною. А соліст Måneskin – Даміано Давид – не зміг стримати сліз та розплакався.

"Хлопці та дівчата, я не знаю, що сказати, ви змусили мене плакати, просто як дитину. Я підніматиму ваш прапор, допоки мої руки не опустяться", - зазначив зворушений Даміано.

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