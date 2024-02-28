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Українці зібрали необхідну суму на операцію важкохворому Олексію Залевському

Українці зібрали необхідну суму на операцію важкохворому Олексію Залевському

Українці зібрали необхідну суму на операцію важкохворому Олексію Залевському

Олексій Залевський / Фото: facebook.com/alekcey.zalevskiy

Спільними зусиллями небайдужих збір вдалося закрити менше ніж за тиждень.

Відомий український режисер і дизайнер Олексій Залевський повідомив, що необхідна сума на його лікування зібрана! Щойно у своїх соцмережах він опублікував пост із словами подяки всім українцям, які долучилися до збору.

"Дорогі співвітчизники! Я дуже вдячний за вашу підтримку та донати. Ви зібрали необхідну суму. Навіть трохи більше. Залишки суми я перерахую тим, кому потрібна наша допомога. Продовжуйте підтримувати інших - у цьому наша сила. Дякую і намагатимуся ще щось створити", - написав на своїй сторінці Олексій.

Олексій Залевський / © facebook.com/alekcey.zalevskiy
Олексій Залевський / Фото: facebook.com/alekcey.zalevskiy

Нагадаємо, Олексій Залевський дав відверте інтерв'ю YouTube-проєкту ТСН.ua "Наодинці". Вже після знімань він приголомшив новиною - півроку тому лікарі виявили у нього некроз кісток і йому терміново потрібно зробити дві операції на стегнах, в іншому випадку він може залишитися прикутим до ліжка на все життя!

"Я би не хотів спекулювати на цій темі, зараз багато військових, яким також потрібна допомога. Тому і не хотів говорити про це публічно", - поячнив тоді Олексій. За його словами, сума, яку озвучили лікарі, складає 14 тисяч євро. І хоча цих грошей у нього немає, опускатися до того, аби просити їх у своїх знайомих чи друзів він не хоче. 

Команда "Наодинці" не змогла залишитися осторонь і відкрила збір на лікування відомого дизайнера. Менше ніж за тиждень необхідна сума була зібрана! 

Дякуємо всім небайдужим, а також зірковим колегам дизайнера, які долучилися до збору.

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