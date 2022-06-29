"Українцям – Могилевська, москалям – могила": як у Києві минула прем'єра моноспектаклю "Я вдома"

Вчора, 28 червня, Наталія Могилевська презентувала в Києві моноспектакль "Я вдома".

Прем'єра відбулася з повним аншлагом на сцені Національного театру ім. Лесі Українки. Артистка здивувала глядачів своєю грою.

Від самого початку повномасштабного російського вторгнення Могилевська залишалась у Києві. Всі події війни, які вона пережила разом з українцями, надихнули її на створення моноспектакля.

Наталія Могилевська / Фото: Пресслужба Наталії Могилевської

Наталія Могилевська / Фото: Пресслужба Наталії Могилевської

"Я від дитинства дуже люблю театр і не могла уявити, що колись дійсно буду тут. Але ті концерти, які крок за кроком відбувались в метро, в військових частинах, відбувалися без музикантів. І це надихнуло мене на виставу. Я одна на сцені просто співаю та читаю вірші", - розповіла Наталія в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Наталія Могилевська / Фото: Пресслужба Наталії Могилевської

Вірші написав Юрій Рибчинський, з яким артистка була постійно на зв'язку кожного дня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Зі слів Наталії Могилевської, перші вірші були сповнені ненавистю та жорстокістю. І цій ненависті треба було знайти місце. І саме в її моноспектаклі "Я вдома" глядачі змогли все це пережити разом зі артисткою.

Наталія Могилевська / Фото: Пресслужба Наталії Могилевської

"Українцям - Могилевська! Москалям - могила!" - пожартував Рибчинський.

Автором сценарію та режисером моноспекталю виступила Наталія Могилевська. Постановка - Ольга Семьошкина, продюсер моноспектакля - Нонна Кондрашова.

Наталія Могилевська / Фото: Пресслужба Наталії Могилевської

По завершенню вистави глядачі дуже довго не відпускали артистку, аплодували стоячи. Наступний моноспектакль Могилевська зіграє 5 липня.

Наталія Могилевська / Фото: Пресслужба Наталії Могилевської

Нагадаємо, нещодавно Наталія Могилевська відповіла хейтерам, які розкритикували її новий кліп на пісню "Я вдома".

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