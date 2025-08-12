Українець з прапором УПА на концерті Коржа у Варшаві зробив заяву після погроз Польщі депортацією

Дональд Туск, концерт Макса Коржа у Варшаві

Концерт білоруського репера Макса Коржа у Варшаві став новим політичним скандалом, який швидко набирає обертів.

Річ у тому, що днями під час шоу білоруса на Національному стадіоні ім. Казімежа Гурського у натовпі помітили червоно-чорний прапор Української повстанської армії. Ці кадри швидко поширилися у Мережі й обурили поляків, які вважають цей символ образливим для національної пам’яті. І хоч насправді стяг не є забороненим на рівні закону, інцидент викликав палкі дискусії місцевих політиків.

Справа дійшла навіть до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він повідомив, що за результатами перевірки до інциденту причетні 63 особи, з яких 57 — громадяни України, решта — білоруси. Політик наголосив, що всі вони мають залишити країну — добровільно або примусово, пише Rzeczpospolita.

"Я щойно отримав інформацію про те, що проти 63 осіб розпочато провадження щодо виїзду з країни – і вони повинні будуть покинути країну добровільно або під примусом, якщо не виїдуть добровільно. Я говорю про заворушення, акти агресії та певні провокації на Національному стадіоні під час концерту білоруського репера. Там відбулися абсолютно непотрібні події, які вимагають швидкої реакції", — йдеться у заяві Туска.

Дональд Туск / © Associated Press

Своєю чергою, українці, які опинилися в епіцентрі скандалу, не забарилися з реакцією. Наприклад, чоловік на ім'я Дмитро, який тримав стяг УПА, записав звернення в Instagram. У своїй заяві до польського уряду він перепросив, пояснивши, що цим жестом просто хотів нагадати про російську агресію, а не образити поляків.

Допис обвинуваченого після концерту Макса Коржа

"Я, Дмитро, хочу звернутися до всіх, кого могло образити те, що сталося під час концерту у Варшаві. Я громадянин України – країни, в якій триває жахлива війна. Щодня там гинуть люди. Тому я знаю, що ворожість і ненависть ні до чого доброго не призводять. Я не мав наміру викликати негативні емоції. Прапор, який я тримав, був для мене символом свободи для українців. Я не мав нічого спільного з пропагандою будь-якого режиму. Я лише хотів нагадати про російську агресію. Я вдячний усім полякам, які допомагали українцям і допомагають зараз. Дякую вам від щирого серця і ще раз прошу вибачення", — зазначив чоловік.

Концерт Макса Коржа у Польщі — головні скандали

Концерт білоруського виконавця Макса Коржа у Варшаві, що відбувся 9 серпня на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського, запам’ятався не лише музикою, а й низкою інцидентів. Так, ще напередодні події фанати влаштували гучні феєрверки та підпалили фаєри, через що на місце прибула поліція. У день виступу ситуація загострилася — частина глядачів намагалася прорватися на поле, що спричинило сутички з охороною, а правоохоронці затримали понад сотню осіб. Додатковий резонанс викликала поява в натовпі червоно-чорного стяга, який у Польщі нерідко пов’язують з історичними подіями Волинської трагедії.

Концерт Макса Коржа у Варшаві

Вже тоді на інцидент оперативно відреагували місцеві політики. Зокрема, у Мережі свої гострі коментарі висловив депутат Сейму Даріуш Матецький, який закликав притягнути винних до відповідальності, та колишній посол Польщі в США Марек Маґєровський, який заявив, що інцидент з прапором його "розлютив".

Нагадаємо, нещодавно ведучий Анатолій Анатоліч жорстко розніс Макса Коржа й дорікнув йому за його сумнівну позицію.