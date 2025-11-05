Українка на тлі роману з одруженим Жан-Клодом Ван Даммом показалася з ним в особливий день

Жан-Клод Ван Дамм і Альона Каверіна

Американський актор Жан-Клод Ван Дамм нещодавно відсвяткував своє 65-річчя.

Як виявилося, у день народження, яке відбулося у жовтні, його привітала обраниця родом з Кривого Рогу Альона Каверіна. В Instagram вона опублікувала перше від початку їхнього знайомства спільне фото та мило звернулася до актора. З нагоди свята вона побажала йому здійснення мрій.

«З днем народження, мій найкращий друже. Ти найкращий у світі. Нехай усі твої мрії здійсняться», — підписала Альона фото, на якому вони обіймаються.

Жан-Клод Ван Дамм і Альона Каверіна / © instagram.com/alenak705

Зазначимо, що ще від 2009 року ширяться чутки про роман Жана-Клода Ван Дамма з українкою. Пара уникає активного й гучного розголосу стосунків. Проте час від часу разом з’являється на світських заходах, подорожує, а актор наприкінці 2022 року навіть приїжджав на Батьківщину Альони до України. в Ужгороді він навідався до однієї з клінік, але тоді медики не розкрили деталей його візиту.

До слова, актор перебував у п’яти шлюбах із чотирма жінками. Зокрема, двічі він укладав шлюб з бодібілдеркою Гледіс Португез, яка народила йому двох дітей. Донині вони офіційно у статусі чоловіка та дружини. І при цьому зірка проводить вдосталь часу з українкою, яку називає «подругою». Тим не менш, подейкують, що Ван Дамм з офійційною дружиною таки не живе разом, але й не хоче розлучатися, називаючи її «дружиною, спорідненою душею та любов’ю».

Нагадаємо, що під час війни його підтримка України й вигуки «Слава Україні!» для нього чомусь втратили сенс. Так, цього року Жан-Клод приголомшив своєю заявою з відкритим визнанням прихильності до диктатора Путіна. Він записав для нього цинічне відеозвернення та зганьбився планами навідатися до окупантів.