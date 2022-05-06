Українка Наташа Корольова разом з путіністами виступила на концерті до Дня перемоги

Співачка родом з України Наташа Корольова опинилася у списку тих зірок, які не просто мовчать про війну в Україні, а й беруть участь у концертах країни-терористки.

Так, Корольова разом з іншими артистами-путіністами взяла участь у концерті до Дня перемоги, який відбувся 4 травня у російському селі Крекшино.

Судячи з фото, які з'явилися з цього концерту у Мережі, окрім Корольової у ньому заспівали чоловік артистки, Тарзан, гуморист Володимир Вінокур. Також на фото присутня дружина співака та члена партії "Єдина Росія" Олександра Буйнова.

Захід організував культурний фонд Лева Лещенка, який також є палким путіністом.

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Сцена була прикрашена чорно-помаранчевими кульками, які повторюють кольори георгіївської стрічки. Окрім того, більшість артистів з'являлися на сцені у жилетках від партії Путіна "Єдина Росія".

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Наташа Корольова ніяк не відреагувала. Вона обрала мовчазну позицію.

Артистка народилася у Києві і своє дитинство провела на столичній Борщагівці, де навчалася у школі. Втім, кар'єру співачка почала будувати у Росії.

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