Українка перемогла на престижному конкурсі краси в США та стала Miss USA Universe 2025

Адріана Пущак / © Пресслужба Адріани Пущак

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Українка Адріана Пущак, яка родом із Дрогобича, перемогла престижному міжнародному конкурсі краси в США Ms/Mrs Universe Pageant та стала Miss USA Universe 2025.

Модель стала першою з України, хто виборов головну корону у своїй категорії. Фінал конкурсу відбувся 9–12 квітня в Лас-Вегасі, штат Невада, і тривав чотири дні. Конкуренцію Пущак склали фіналістки з усіх куточків США, які змагалися в чотирьох етапах: демонстрували зовнішні дані, харизму, акторську майстерність, цінності та внутрішню силу. Адріана отримала титул Miss Petite USA Universe 2025, а також звання Першої віцеміс Ms USA Universe та увійшла до топ-3 у номінації "Народний вибір".

Адріана Пущак / © Пресслужба Адріани Пущак

"Я — Miс США 2025. Досі не вірю, коли вимовляю ці слова. Сьогодні я стою тут із короною на голові та сльозами радості в очах. Ця перемога — не лише моя. Вона для кожної дівчини, яка сумнівалася в собі. Для кожної, хто боявся починати спочатку. Ти можеш усе. Дякую всім, хто підтримував мене", — прокоментувала модель свою перемогу.

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Адріана Пущак / © Пресслужба Адріани Пущак

Зазначимо, Адріана Пущак переїхала до США після початку повномасштабної війни. В Америці модель відкрила власну справу в б'юті-індустрії та стала активною частиною української діаспори.