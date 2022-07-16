Українка про те, як росіяни заважали їй передати прапор України солісту Imagine Dragons: "Хамили та не пропускали"

На концерті Imagine Dragons було й багато українців, серед них - Ганна Куликовська та Зоряна Туряниця.

Дівчата зізнаються, що їхали на концерт з певною місією і виконали її: "Ця поїздка була з певною місією, і я щаслива, що змогла разом з Ганною її виконати. А цей прапор стане для мене реліквією і символом перемоги України" – поділилася Зоряна.

Виявляється, підчас виступу українки передали солісту Imagine Dragons Дену Рейнольдсу прапор України, який він з любов'ю взяв, висловив промову про війну в Україні та заспівав Forever young.

Ця поїздка була з певною місією, і я щаслива, що змогла разом з Anna Kulikovskaya її виконати А цей прапор стане для мене реліквією і символом перемоги України ✊ Опубликовано Zoryana Turyanicya Пятница, 15 июля 2022 г.

Втім, як зізналися Ганна та Зоряна, передати прапор України кумиру їм усіляко заважили росіяни, які стояли під сценою:

"Це був важкий, але, водночас, радісний день. Добиралися на концерт замість 6 години – 11. Пройшли до сцени, а там росіяни стоять. Почали хамити нам. Інші дівчата з України двічі передавали прапор до сцени. А ці "російські визволителі" забирали прапор і не давали його далі. Але ж ми змогли! Наш прапор узяли! На відео перекошені обличчя представників мордора не видно. Хоча це все не має значення! Найцінніша мить у тому, що саме з українським прапором стоїть відомий на весь світ гурт! І слова підтримки лунають для нас – українців" – розповіла Ганна.

Розплакались з Zoryana Turyanicya коли фронтмен гурту Imagine Dragons взяв наш український прапор на концерті у місті Mönchengladbach. Переживали дуже.. не знали чи зможемо передати. Пробились крізь натовп. І змогли! Передали! Відчуття неймовірні! Коли весь стадіон гудів в підтримку Украіни! ❤️Любою тебе моя Україно! Опубликовано Anna Kulikovskaya Пятница, 15 июля 2022 г.

Зазначимо, що Imagine Dragons активно підтримують Україну. У липні 2018 року колектив зібрав повний НСК Олімпійський у Києві. Цьогоріч гурт мав виступити у Києві на початку червня, але концерт було скасовано через війну.

Зазначимо, що перед виступом у місті Менхенгладбах Imagine Dragons давали концерт на фестивалі у польській Гдині. Там Ден Рейнольдс звернувся до фанатів і зізнався - почувається безпорадним через війну в Україні і висловив потужну промову на підтримку України.

Соліст Imagine Dragons розчулив фанатів промовою про Україну

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