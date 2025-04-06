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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
293
Час на прочитання
1 хв

Українка Таню Муіньо стала переможницею престижної нагороди Hollywood Music Video Awards за кліп для Леді Гаги

Кліпмейкерка виборола нагороду в категорії “Режисер року”.

Автор публікації
Валерія Сулима Валерія Сулима
Таню Муіньо

Таню Муіньо / © instagram.com/tanumuino

Всесвітньо відома українська режисерка та дизайнерка Таню Муіньо стала переможницею Hollywood Music Video Awards.

Кліпмейкерка виборола нагороду в номінації “Режисер року”. Про це знаменитість оголосила в своєму Instagram, а також похизувалася отриманою статуеткою. Перемогу Муіньо здобула завдяки знятиму кліпу для американської співачки Леді Гаги.

Режисерка створила відео для пісні виконавиці Disease, яка ввійшла до її сьомого альбому LG7. У похмурому кліпі Леді Гага протистоїть внутрішнім демонам, яким за допомогою страхів вдається її підкорити. Утім, співачка у відео продовжує боротьбу за відновлення контролю.

Нагорода Таню Муіньо / © instagram.com/tanumuino

Нагорода Таню Муіньо / © instagram.com/tanumuino

До речі, Hollywood Music Video Awards — це не перша нагорода Таню Муіньо за цей кліп. Раніше вона здобула перемогу на MTV Video Music Awards Japan у номінації “Найкраще відео сольного виконавця”.

Зазначимо, Таню Муіньо — одеситка, яка стала всесвітньовідомою своїми кліпами. Зірка співпрацювала з такими зірками, як Дуа Ліпа, Cardi B, Кеті Перрі, Гаррі Стайлс, The Weeknd та багато інших. Знаменитості залюбки звертаються до Муіньо, адже її кліпи стають хітами і збирають чимало переглядів.

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