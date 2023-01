Українка Таня Муіньо зняла відвертий провокаційний кліп для Сема Сміта з костюмами від FROLOV

Українська кліпмейкерка Таня Муіньо знову приголомшила новою роботою. Цього разу режисерка створила провокаційне відео для британського співака Сема Сміта.

Кліп на пісню I'm Not Here To Make Friends з'явився на YouTube-каналі виконавця. За сюжетом, Сем у розкішній сукні, схожій на велику розову хмаринку, завітав на відверту вечірку до справжнього палацу, де на нього вже чекали гості в зухвалих вбраннях та спокусливі танці.

Над деякими образами у кліпі, зокрема, над корсетами чоловіків із вирізом на сідницях у вигляді сердець, попрацював відомий український дизайнер FROLOV. Саме від створив сукню для нещодавнього концерту Бейонсе в Дубаї.

У своєму Instagram Сем Сміт зізнався, що завжди мріяв попрацювати над кліпом саме з Муіньо та подякував українській команді за таку розкішну відеороботу.

"Це відео казкове, екстравагантне, квір і все, що між цим. Створити це разом із Танею Муіньо було мрією. Сподіваюся, це принесе вам чисту радість", - написав зірка.

