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Українка Таня Муіньо зняла яскравий емоційний кліп на зірковий дует Елтона Джона і Брітні Спірс

Українка Таня Муіньо зняла яскравий емоційний кліп на зірковий дует Елтона Джона і Брітні Спірс

Дата публікації
Перегляди
355
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Українка Таня Муіньо зняла яскравий емоційний кліп на зірковий дует Елтона Джона і Брітні Спірс

Hold Me Closer

Українська режисерка Таня Муіньо попрацювала з найвідомішими зірками світової попіндустрії.

Співачка Брітні Спірс яскраво повернулася до шоубізнесу із запальним хітом з Елтоном Джоном - Hold Me Closer. І ось нарешті зірковий дует представив не менш яскравий кліп, який зняла українська режисерка Таня Муіньо

Знімання відеороботи відбувалося у Мехіко. Нажаль, Спірс і Джон у кліпі не з'явилася, але на глядачів чекали неймовірні локації та емоційна хореографія, за яку, до речі, відповідав один з найкращих танцюристів світу Джейкоб Джонас.

Окремо треба відмітити те, що у своїй роботі - у костюмах і кольоровому забарвленні кадру - Муіньо викорустала переважно сині та жовті відтінки. 

"Це приголомшливе танцювальне відео на пісню Hold Me Closer, зняте в Мехіко володаркою багатьох нагород Танею Муіньо, чудово передає незмірне почуття близькості, якого так не вистачає світу в метушні та хаосі останнього часу", - представив кліп на YouTube Елтон Джон.

Сама ж режисерка зізналася, що для неї співпраця з Елтоном і Брітні була давньою мрією. 

"Для мене це були емоційні знімання, оскільки я виросла разом із Брітні. Після перегляду "Slave For You" я вирішила, що хочу стати відеорежисером. Елтон Джон - це ікона, яку я і весь світ слухали, коли зростали", - поділилася Таня.

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Автор
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Дата публікації
Перегляди
355
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