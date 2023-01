Українка Таню Муіньо підкорює США: кому з іноземних зірок одеситка знімала кліпи

З українською режисеркою Таню Муіньо співпрацювало чимало світових знаменитостей з відомим ім'ям, вона має чимало престижних нагород та є однією із затребуваних кліпмейкерів.

Починала свій кар'єрний шлях дівчина в Україні. Хоч одеситка має освіту за спеціальностями світова економіка і програмування, працювати у цих сферах їй не довелося. Таню зайнялася фотографією, дизайном одягу, режисурою та зніманнями кліпів, що й принесло їй шалений успіх.

Таню Муіньо / Фото: instagram.com/tanumuino

Першою робою Муіньо став кліп 2013 року для співака ROZHDEN на пісню під назвою "Знаешь". Відеоробота режисерки набрала на YouTube понад чотири мільйони переглядів.

Далі Таню почала активно співпрацювати з українськими артистами. Зокрема, Муіньо робила кліпи для Єви Бушміної, гурту "Время и Стекло", Насті Каменських, Мішель Андраде, Віри Брежнєвой, Наді Дорофєєвой. Найбільше режисерка співпрацювала з мультиартистом Дмитром Монатіком. Таню створила для MONATIK 14 кліпів, серед яких "Кружит", "Love it ритм", "Выходной" та інші.

На світовий ринок Муіньо вийшла 2019 року, коли зняла кліп на трек Small talk для американської співачки Кеті Перрі. Відеоробота набрала понад 33 млн переглядів на YouTube. Після кліпу для Кеті Перрі чимало світових знаменитостей захотіли співпрацювати з Таню. Утім, режисерка погоджується лише в тому випадку, коли їй подобається пісня, в іншому – вона відмовиться, яким би знаменитим і популярним артист би не був.

Співпрацювала Таню й з британським співаком Yungblud. Зокрема, артистка робила кліпи на пісні Cotton Candy та Fleabag, знімання останнього відбувалися у Києві.

Однією зі знакових робіт Таню є кліп на пісню американської виконавиці Cardi B - Up. Відеоробота набрала на YouTube понад 250 мільйонів переглядів. До речі, Cardi B сама зв'язалася з Муіньо та запропонувала їй співпрацю.

В арсеналі режисерки є кліп на пісню американського репера Lil Nas X – Montero. За цю роботу Таню здобула перемогу в престижній американській музичній премії American Music Awards. Сам кліп набрав на YouTube понад 517 мільйонів переглядів.

Також Таню була режисеркою кліпів таких виконавців, як Post Malone, The Weeknd, Lizzo, Розалія та інші.

Однією з останніх робіт Муіньо стала відеоробота на пісню британського співака Гаррі Стайлса - As It Was. Кліп режисерки переміг у номінації "Найкраще попвідео" на MTV Video Music Awards 2022.

Нещодавно ж британський співак Сем Сміт випустив кліп на пісню I'm Not Here To Make Friends. Режисеркою відеороботи була саме українка Таню Муіньо, з якою виконавець давно мріяв попрацювати. Кліп на трек вийшов доволі провокаційним та відвертим, але водночас захопливим та з авторським стилем кліпмейкерки. До речі, над цим кліпом працював відомий український дизайнер FROLOV, який створив частину образів для самого виконавця та його балету.

